Nočno kopanje se je za dekleti sprevrglo v pravo moro

Še pred prihodom gasilcev PGD Kobarid in reševalcev postaje GRS Tolmin so dekleti iz reke rešili prisotni. Foto: Urška Uranjek

Med nočnim kopanjem v Soči pod kampom v Trnovem v občini Kobarid v ponedeljek nekaj po 21. uri dvema dekletoma ni uspelo priplavati na obrežje. Še pred prihodom gasilcev in reševalcev so ju iz reke rešili obiskovalci bližnjega kampa.

Kot so zapisali na upravi za zaščito in reševanje, so dekleti na kraju nesreče oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin.

Po informacijah Policijske uprave Nova Gorica naj bi šlo za 22-letni državljanki Belgije.