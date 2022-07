Ohladitev v vodi je lahko tudi smrtonosna #video

Kako se vi hladite v teh dneh? Skok v vodo je mikaven, a pozor: takšna ohladitev pregretega telesa nam lahko prinese več slabega kot dobrega. Pred dnevi so imeli reševalci veliko dela na Obali: iz bazena so pred utopitvijo uspešno rešili enega človeka, tragično pa se je plavanje v morju v Žusterni končalo za neznanega moškega.

Visoke temperature in sprehod ob morju ... kaj boljšega kot skok v vodo. Vendar pregreto telo in hladna voda nista najboljša kombinacija. "Ko pride do nenadne menjave zunanje temperature, pride do določenih sprememb v telesu. Predvsem do skrčitve žil in večje obremenitve na srce. Tako početje zagotovo ni primerno za ljudi s srčnimi težavami ter starejše osebe," pojasni Lara Lenart iz Zdravstvenega doma Kamnik.

V vodo je priporočljivo iti postopoma, da se naše telo navadi na spremembo temperature. Če pa se že odločimo za skok ... "Je treba vedno preveriti globino vode. Tako boste preprečili poškodbe vratnega dela hrbtenice pri skokih v plitko vodo. Zato se je tudi treba izogibati skakanju v vodo pod vplivom alkohola in drugih substanc," opozarja Lenartova.

Fizična pripravljenost

Pomembno pa je imeti tudi realno predstavo o lastnih sposobnosti, predvsem če pride do težav. "Ali smo zmožni priplavati nazaj do obale, če nas odnese tok?" svetuje Lenartova.

Tudi policija opozarja, da je treba skrbeti za varnost ob ali v vodi. Svetujejo, da otrok ne puščate brez varstva tako pri obali kot v vodi. Opozarjajo tudi na nevarnost morskih valov in tokov ter nevarnost vodnih blazin in preostalih pripomočkov, ki v globini ne zagotavljajo varnosti. Opominjajo tudi na pomembnost upoštevanja kopališkega reda in navodil reševalcev. "Kopanje priporočamo na tistih mestih, kjer je določena kopalna voda s predpisi. Teh mest je torej 48," pa opozarja Ivanka Gale iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Onesnaženost voda

Strokovnjaki pa tudi svetujejo, da so vsi kopalci pozorni na čistočo vode, v kateri se kopajo. Površina vode mora biti čista. "Torej brez predmetov in smeti v vodi, brez nekih madežev na površini, kot so recimo oljni madeži," svetuje Galetova.

Izogibajmo se tudi vodnim površinam, ki so preobremenjene s kopalci ali čolni. Predvsem pa dobro ocenimo svoje sposobnosti, saj tako lahko zagotovimo večjo varnost zase in za okolico.