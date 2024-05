Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo novelo zakona o nalogah in delu policije, ki širi nabor njenih pooblastil in uvaja novosti predvsem na področjih prepovedi približevanja, prikrite kontrole, identifikacije in ravnanja z migranti ter omejevanja nasilja na športnih prireditvah. Za huligane med drugim predlaga prepoved obiska športnih prireditev za deset let in globe do pet tisoč evrov.

Ministrstvo je za izvajanje razširjenih pooblastil predvidelo dobre štiri milijone evrov dodatnih sredstev do leta 2027.

Novela zakona o nalogah in delu policije, ki naj bi jo državni zbor po predlogu ministrstva za notranje zadeve obravnaval po skrajšanem postopku, naj bi delo policistov olajšala predvsem na področjih družinskega nasilja, huliganstva, nelegalnih migracij in napadov na bankomate (skimming, cashtrapping, blackbox).

Velika sprememba pri prepovedi približevanja

Policisti se pri obravnavi primerov nasilja v družini pogosto soočajo s primeri, ko žrtve poročajo o dolgotrajnem in hudem psihičnem nasilju, ki ga ni mogoče enoznačno opredeliti kot ogrožanje življenja, osebne varnosti ali svobode osebe. Zato naj bi s predlagano dopolnitvijo zakona med razloge za izrek ukrepa prepovedi približevanja uvrstili tudi nedvoumno hujše ogrožanje zdravja žrtve.

"S pogostim psihičnim nasiljem, ki je neredko povezano tudi z direktnimi ali prikritimi grožnjami z ubojem, pretepom, pohabitvijo, odvzemom otrok oziroma z onemogočenjem stikov z njimi ali s sorodniki in prijatelji, z namestitvijo v psihiatrijo in tako dalje, se lahko huje načne tudi zdravje žrtev, kar pogosto vodi v različne odvisnosti, psihosomatske okvare ali bolezni, v skrajnih primerih pa tudi v samopoškodovanja in samomorilnost," so predlagano zakonsko spremembo utemeljili na notranjem ministrstvu.

Prepoved do deset let in do pet tisoč evrov globe za huligane

Novela zakona obširno naslavlja tudi problem nasilja na športnih prireditvah, ki je tudi po statističnih podatkih policije pri nas vse bolj prisotno. Če bo novela zakona o nalogah in delu policije sprejeta, bodo lahko policisti skupini navijačem, ki krši javni red in mir in kljub njihovim opozorilom s takim početjem ne preneha, odredili prekinitev potovanja in prepovedali dostop do kraja športne prireditve.

Tak ukrep bodo lahko izrekli, tudi če bodo ugotovili, da imajo pri sebi ali v prevoznem sredstvu predmete, za katere je verjetno, da bi jih lahko uporabili za napad ali bodo z njimi huje ogrozili javni red, splošno varnost ljudi ali premoženja.

"Prekinitev potovanja oziroma dostop do kraja športne prireditve policisti odredijo ustno in traja, dokler se športna prireditev ne konča in se udeleženci ne razidejo," je navedeno v predlogu novele.

Pomembno novost predstavlja tudi ureditev, po kateri bi lahko policisti ukrep prepovedi približevanja in udeležbe na športnih prireditvah izrekli tudi v primerih, ko je storilec z izvrševanjem dejanja ob prihodu policistov že prenehal ali pa s kraja pobegnil, pri čemer so njegova dejanja ugotovili naknadno, na primer z zbiranjem obvestil, s pregledi posnetkov varnostnih kamer, s prepoznavo na fotografijah in podobno.

Na ministrstvu in policiji bi zaostrili tudi kaznovalno politiko, in sicer tako, da bi trajanje prepovedi približevanja in udeležbe na športnih prireditvah z dveh podaljšali kar na deset let. Prepoved pa po novem ne bi veljala le za športna prizorišča v ožjem pomenu besede, temveč tudi za območje, povezano s športno prireditvijo (platoji, parkirišča, dovozne ceste, poti, ulice, ki neposredno vodijo do športnega objekta, hrib, s katerega je mogoč ogled tekme …), oddaljeno do 500 metrov, razen če bi se zaradi specifike lokacije pokazale drugačne potrebe.

Za prekrške so predvidene tudi višje denarne kazni, in sicer bi namesto današnje najnižje kazni 300 evrov bila zagrožena globa dva tisoč evrov, najvišjo globo pa bi z današnjih 800 dvignili na pet tisoč evrov, kar je sicer dopustni maksimum predpisane globe za posameznika po zakonu o prekrških.

Na terenu bodo preverjali prstne odtise in komunicirali s tujci

Eno od področij, ki bi ga s spremembami zakona o nalogah in delu policije so tudi nelegalne migracije. Tu sta pomembni predvsem novosti, da bo dopustno tudi tolmačenje na daljavo (po telefonu ali videokonferenci), na terenu pa bodo lahko policisti preverili tudi prstne odtise, "s čimer se zagotovi 'odčitanje' teh vrst biometričnih podatkov na kraju z namenom primerjanja v ustreznih evidencah".

"Poleg možnosti odvzema prstnih odtisov in fotografiranja osebe, ki je poskušala nedovoljeno prestopiti ali je nedovoljeno prestopila državno mejo, se s predlagano spremembo navedeno pooblastilo širi tudi na osebo, ki ji je bila zaradi nezakonitega prebivanja v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izdana odločba o vrnitvi," so navedli v predlogu novele zakona.

Pripravljavci zakona pravijo, da bo imela Slovenija z novo določbo na voljo prstne odtise in odtise dlani oziroma fotografije tujcev, ki jim bo izdana odločba o vrnitvi zaradi njihovega nezakonitega prebivanja, "s čimer se bo bistveno vplivalo na učinkovitost sistema izmenjave informacij o odločbah o vrnitvi, izdanih državljanom tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju držav članic, in spremljanje, ali so državljani tretjih držav, ki so jim bile navedene odločbe izdane, zapustili ozemlje držav članic, predvsem pa na identifikacijo tujcev z izdano odločbo o vrnitvi".

Bankomati kot razlog za razširitev prikrite kontrole?

Da bi se zoperstavili predvsem vse bolj pogostim napadom na bankomate, za katerimi večinoma stojijo tuje hudodelske združbe, na policiji predlagajo tudi razširitev nabora predmetov, za katere lahko izvajajo prikrito kontrolo.

Če je po veljavni ureditvi prikrita in namenska kontrola poleg oseb mogoča le za vozila, plovila, zrakoplove ali zabojnike, bi po noveli prikrito kontrolo poleg pri osebah lahko izvajali še za negotovinska plačilna sredstva, motorna vozila ne glede na pogon, priklopnike z lastno težo nad 750 kilogramov, stanovanjske prikolice, plovila, zabojnike, zrakoplove, strelno orožje, prazne ukradene ali lažne uradne in druge dokumente.