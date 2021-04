Nov zaplet: kaj velja po montiranju sodnikov za Jankovića

Po menjavi sodnic, da je spremenjen sodni senat razveljavil preiskovanje Damjana Jankovića, se je po neuradnih podatkih pojavil nov zaplet. Preiskovalna sodnica po tem, ko smo na Siol.net razkrili, da je prvotni sodni senat zavrnil pritožbo in že odločil, da se bo preiskovanje ravnanja sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića nadaljevalo in da je v sodnem spisu tudi zapisnik o tem, noče kar sprejeti odločitve spremenjenega senata, ta je odločil obratno in preiskavo razveljavil. Sestavo sodnega senata je spremenil šef ljubljanskega sodišča Marjan Pogačnik.

Pogačnik je oktobra lani sodnico Ano Testen nenadoma kazensko prerazporedil na okrajno sodišče v Kamnik in ji odvzel večino primerov in spisov. Primera Janković ji ni odvzel čisto takoj. O nenavadnosti dogajanja priča soglasna odločitev sodnega sveta, ki je Pogačnikovo prerazporeditev ocenil tako: "Predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzem spisa ali poseg v njegovo sojenje, sodnik se je takšni nezakoniti ustni odredbi dolžan upreti. Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom ustave."

Pritožba je zavrnjena, potem pa nenadoma uspešna

Po neuradnih informacijah zadnje tedne preiskovalna sodnica zahteva pojasnilo, katera od dveh nasprotujočih si odločitev v sodnem spisu je prava in velja. Odgovor na to nenavadno dilemo, tako je slišati, čaka že vse od takrat, ko smo na Siol.net opozorili, da je 9. 10. 2020 senat, sodnica poročevalka je bila še Ana Testenova, kot neutemeljeno zavrnil pritožbo Jankovićevega zagovornika in da je senat takrat tudi sestavil zapisnik o posvetovanju in glasovanju po 219. členu sodnega reda, v katerem so podatki o poteku glasovanja, besedilo sprejete odločitve, sestava senata, ime obdolženega, opravilna številka zadeve, kaznivo dejanje, ime zapisnikarja ...

Ta zapisnik so podpisali vsi člani senata in zapisnikar.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju in sejna knjiga, v kateri so tudi podatki o tem dogajanju, sta uradna dokumenta.

S sodišča so nam, ko smo preverjali, zatrdili, da so ti zapisniki le delovno gradivo in osnutki, ki zaradi tega niso dostopni javnosti. A med sodniki je mogoče slišati obratne razlage, da so trditve o osnutkih in neuradnih dokumentih le izgovor za prikrivanje dogajanja mediju in javnosti.

Med sodniki, ki so kritični do Pogačnika, pa je mogoče slišati tudi, da bi moral, ko je senat o zadevi že odločil, če je poročevalec dalj časa odsoten, na primer zaradi bolezni, odločitev senata obrazložiti eden od drugih dveh članov senata. Ni pa dopustno, da se sodnika kar zamenja, že sprejeto odločitev senata pa nadomesti s povsem drugo odločitvijo drugega senata.

A to se je zgodilo. Marjan Pogačnik je poročevalko Ano Testen zamenjal z Urško Zorko, ko se je prvotni sodni senat že odločil, da bo Jankovićevo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno in bi se morala nadaljevati preiskava zaradi kaznivega dejanja davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Spremenjeni senat pa je potem sklep o preiskavi Jankovića razveljavil.

Foto: STA

Za odgovore, ali so neuradne informacije o novem zapletu, da preiskovalna sodnica zahteva pojasnila, katera odločitev v sodnem spisu velja, resnične, smo zaprosili sodišče.

Informacije o dogajanju je s sodišča uradno težko dobiti, ker ljubljansko sodišče deluje nepregledno. Novinarjem prikrivajo celo vsebino pravnomočnih sodb. Da je sojenje zasebna stvar sodišča in da novinarji za obveščanje javnosti nimamo pravice izvedeti niti vsebine pravnomočnih sodb, jim je v preteklosti pritrdila tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Več lahko preberete tukaj: Prelesnikova: Ne smete vedeti, katero sodišče vse je že sodilo posiljevalcu z Metelkove

A neuradne informacije o tem, kaj se dogaja na tem sodišču in kaj vse poskušajo prikriti javnosti, so se doslej izkazale za precej točne.

Uradna pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.