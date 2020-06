Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so v torek vložili interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Interpelacije so bile vložene proti večini dozdajšnjih notranjih ministrov oziroma ministric. Doletela je tudi prvega notranjega ministra v samostojni Sloveniji Igorja Bavčarja.

Po vložitvi interpelacije zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki se bo v državnem zboru zagovarjal v četrtek, so poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB v torek vložili še interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Glavni očitek Hojsu je odločitev ministrstva, da ugodi pritožbi zoper ponovno prepoved koncerta hrvaškega pevca Thompsona v Mariboru. Celotno odločitev notranjega ministrstva o Thompsonu lahko preberete tukaj.

Največ interpelacij, in sicer kar deset, je bilo vloženih prav proti notranjim ministrom oziroma ministricama. Pravzaprav so bile vložene proti večini notranjih ministrov razen proti Borutu Šukljetu, Petru Jambreku med kratkotrajnim vladanjem Andreja Bajuka, Andreju Šteru, Ivanu Bizjaku in Alešu Zalarju, ki pa je bil po odstopu Katarine Kresal za opravljanje funkcije notranjega ministra pooblaščen le 18 dni. Prav tako interpelacija ni bila vložena proti Boštjanu Poklukarju, ki je bil notranji minister v zadnji vladi Marjana Šarca.

Od vseh vloženih interpelacij zoper notranje ministre je uspela le proti Mirku Bandlju februarja 1999. Foto: STA Od vseh vloženih interpelacij proti notranjim ministrom je uspela le tista proti Mirku Bandlju, vložena novembra 1998 in izglasovana februarja 1999. Eden od očitkov SDS, ki je vložila interpelacijo, je bil, da je Bandelj onemogočal parlamentarni nadzor, ko parlamentarnim preiskovalcem ni izročil seznama kriminalistov, ki so preiskovali informacije v aferi Vič-Holmec. V njej so koroškim policistom očitali vojni zločin med osamosvojitveno vojno. Notranjemu ministru so očitali še, da kritizira osamosvojitveno vojno.

Za razrešitev Bandlja je glasovalo 49 poslancev, 26 jih je bilo proti.

Dvakrat proti Kresalovi in Virantu

Proti Katarini Kresal in Gregorju Virantu sta bili interpelaciji vloženi celo dvakrat. Poleg njiju so se morali zaradi interpelacije zagovarjati še notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar in notranji ministri Vinko Gorenak, Dragutin Mate, Rado Bohinc in že omenjeni Mirko Bandelj. Zaradi interpelacije se je moral zagovarjati tudi prvi slovenski notranji minister Igor Bavčar. Ta je bila vložena še v času pred konstituiranjem 90-članskega državnega zbora 23. 12. 1992, torej še v času tridomne skupščine.

Sicer pa je bilo do zdaj vloženih 46 interpelacij (v to število sta všteti tudi nedavni interpelaciji zoper Počivalška in Hojsa, o katerih bo DZ še glasoval). Uspeli sta le dve, poleg interpelacije zoper Bandlja še interpelacija proti zunanjemu ministru Zoranu Thalerju leta 1996.

Za uspeh interpelacije je v državnem zboru potrebna absolutna večina, torej vsaj 46 glasov poslancev. Stranke SD, LMŠ, Levice in SAB, ki so vložile nedavni interpelaciji zoper Počivalška in Hojsa, jih imajo skupaj 39.

Preberite še: