Marko Perković Thompson je zadovoljen z odločitvijo MNZ in dodaja, da je bila prvotna odločitev o prepovedi koncerta povsem politično motivirana.

Ministrstvo za notranje zadeve je ugodilo pritožbi Milana Trola in ustavilo prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića - Thompsona. Organizator koncerta ima zdaj tri dni, da sporoči datum koncerta. Thompson je zadovoljen z odločitvijo in dodaja, da je bila prvotna odločitev povsem politično motivirana. Zaradi odločitve MNZ, da dovoli koncert kontroverznega hrvaškega pevca, sta si na družbenem omrežju Twitter skočila v lase notranji minister Aleš Hojs in začasna predsednica SD Tanja Fajon.

"Slovenska policija nima niti enega dokaza o prekršku proti Thompsonu. Tudi če bi kdo na koncertu zavpil "Ubij Srbina", to absolutno ne pomeni, da bi zaradi tega lahko prepovedali koncert. Če bi bil to zadosten razlog v Sloveniji in drugod po svetu, ne bi smeli odigrati niti ene nogometne tekme," se je na družbenem omrežju Facebook na odločitev o koncertu v Mariboru odzval pevec Marko Perković - Thompson.

MNZ prižgal zeleno luč

Koncert kontroverznega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića so v Mariboru že dvakrat prepovedali, tokrat pa je ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, prižgalo zeleno luč za koncert, saj je odpravilo odločbo mariborske upravne enote. Ta je prepoved sprejela na podlagi varnostih razlogov, ob tem pa so kot razloge navedli še pevčeve avtorske pesmi, ki simbolizirajo sovraštvo zoper ljudi z drugačno versko in etnično pripadnostjo.

V ustni obravnavi so se kot priče postopka udeležili tudi predstavniki Zveze Srbov Slovenije, Zveze združenj borcev za vrednost NOB Slovenije in podžupan Mestne občine Maribor, je navedeno v obrazložitvi.

Thompson: Prepoved je bila popolnoma politično motivirana

Foto: STA Koncert Thompsona je Milan Trol prvič poskušal organizirati leta 2017 v Festivalni dvorani Lent, vendar ga je takrat upravna enota zavrnila z utemeljitvijo, da dogodek predstavlja povečano varnostno tveganje.

Trol se je pritožil na MNZ, ki mu je ugodilo, odločanje pa vrnilo mariborski policijski postaji. Na odločitev o zeleni luči za koncert se je odzval tudi Thompson in zapisal, da se je izkazalo, da je bila "prepoved koncerta popolnoma politično motivirana in da ni bilo grožnje za varnost".

Ob tem je čestital Trolu za vztrajnost.

Trol je za koncert pred tremi leti že prodal nekaj več kot tisoč kart, poslovne škode pa naj bi bilo za okrog 150 tisoč evrov.

Uspešen še v drugo

Trol je bil sicer v tožbi zaradi prepovedi koncerta Thompsona proti mariborski upravni enoti uspešen že v prvo. Lani poleti mu je ugodilo upravno sodišče, Trol pa je letos napovedal nov koncert, ki mu ga je nato upravna enota znova prepovedala. Tokrat mu je uspela še druga zmaga.

Foto: Twitter Glede odločitve v primeru Thompsona je bila vroča debata tudi med novo začasno predsednico SDin notranjim ministrom Alešem Hojsom.

Kdo je Thompson?

Thompson je svoj vzdevek dobil po brzostrelki iz druge svetovne vojne. Zase pravi, da je zgolj domoljub, ki se distancira od ustaštva, vendar pa ne more svojemu občinstvu prepovedati nošenja majic z ustaškimi napisi.

Ena njegovih najslavnejših pesmi se sicer začne z zloglasnim ustaškim pozdravom "Za dom spremni", ki ga občinstvo glasno prepeva na njegovih koncertih. Ta pozdrav so med drugo svetovno vojno uporabljali ustaši, gre pa za ustaški ekvivalent nacističnemu pozdravu "Sieg heil". Zaradi podobnega pozdrava na tekmi z Islandijo je svetovna nogometna zveza Fifa leta 2013 ostro kaznovala hrvaškega nogometnega reprezentanta Josipa Šimunića, je še poročala STA.

Celotno odločitev sodišča si lahko preberete tukaj.