Thompsonova ekipa: Prepoved koncerta je žalitev za Hrvaško

Potem ko je mariborska upravna enota v začetku maja še drugič prepovedala koncert kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru, se je na družbenem omrežju Facebook odzvala pevčeva ekipa. Ta je potezo mariborske upravne enote med drugim označila za žalitev Hrvaške. Najmanj, kar lahko Hrvaška zaradi tega naredi za zaščito dostojanstva sebe in hrvaških državljanov, je, da tistim, ki so v Sloveniji sprejeli to odločitev, prepove vstop v državo, so sporočili predstavniki pevca.

Maja 2017 bi moral v mariborski festivalni dvorani Lent nastopiti kontroverzni hrvaški glasbenik Marko Perković Thompson. Njegov koncert v Mariboru se ni nikoli zgodil, saj je mariborska upravna enota na predlog policije nekaj dni pred dogodkom njegov nastop zaradi varnostne situacije prepovedala.

Mariborska upravna enota še drugič prepovedala koncert

Thompson je namreč v hrvaški javnosti znan po poveličevanju ustaške ideologije, čeprav sam trdi, da je zgolj domoljub. Čeprav je organizatorju koncerta Milanu Trolu lani na upravnem sodišču uspelo s pritožbo in je sodišče odpravilo odločbo upravne enote glede prepovedi koncerta, pa je mariborska upravna enota maja letos koncert odpovedala še drugič.

Sicer prepoved Thompsonovega koncerta v Mariboru ni prva. Njegove koncerte naj bi prepovedovali tudi v drugih državah, kjer naj bi glasbenik veljal za promotorja ustaštva in neonacizma, in sicer v Avstriji, Švici, Kanadi in na Nizozemskem. Foto: STA

Upravna enota je namreč po poročanju Večera ugotovila, da pevčeve avtorske pesmi simbolizirajo sovraštvo zoper ljudi z drugačno versko in etnično pripadnostjo ter poveličujejo ustaštvo. Tudi zaradi zgodovine Maribora in ker je to v nasprotju s 63. členom ustave, so na upravni enoti še v drugo sprejeli odločitev, da se koncert prepove.

Thompsonova ekipa: Gre za politično odločitev, ki nima zveze z zdravim razumom

Odločitev so v začetku maja komentirali tudi hrvaški mediji, v četrtek pa sta odziv na Facebooku objavila tudi pevčev menedžment in njegov odvetnik Davorin Karačić. Zapisali so, da gre za politično odločitev, ki nima zveze z zdravim razumom.

V zapisu trdijo, da koncertov še nikjer niso odpovedali, čeprav je policija po poročanju Večera upravni enoti navedla tudi odgovore Interpola v različnih državah, kjer je bil koncert odpovedan. Trdijo, da v Mariboru glasbeniku s tem onemogočajo opravljanje dela in da naj bi njihove odločitve tudi ponižale in užalile Hrvaško. Zapisali so, da bo organizatorju, tako kot vsakič doslej, tudi tokrat uspelo ovreči odločitev o prepovedi.

"Najmanj, kar lahko Republika Hrvaška naredi za zaščito svojega dostojanstva in dostojanstva državljanov, je, da prepove vstop v državo vsem, ki so sprejeli to žaljivo odločitev, ob spoštovanju slovenske države in slovenskega naroda, ker, kot se verjetno tudi sami zavedajo, danes tisti, ki so nedavno postali Slovenci, a imajo intimno v sebi posmehljiv in nadvladujoč odnos do Slovenije in Slovencev, prepovedujejo hrvaškega izvajalca, jutri pa jim bosta morda izraz fašizma predstavljala polka in jodlanje," so bili ostri v svojem zapisu na Thompsonovem profilu na Facebooku.