Organizator napoveduje nov Thompsonov koncert v Sloveniji

Kot je v sodbi, s katero razpolagamo, zapisalo sodišče, upravna enota v odločbi ni konkretizirala, na kakšni podlagi in katerih dokazih je zaključila, da je bil namen organizatorja koncert organizirati z namenom, da se bodo na njem izvrševala kazniva dejanja.

Koncert Thompsona v Mariboru je dvigal prah že od same napovedi dogodka. Na spletu je zaokrožila peticija za prepoved koncerta "zaradi poveličevanja fašizma in nacizma ter nestrpnosti".

Upravna enota Maribor je maja 2017 koncert v Festivalni dvorani Lent dva dni pred napovedanim datumom prepovedala. Ksenija Klampfer, takratna načelnica mariborske upravne enote, ki je danes ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je ob tem dejala, da je pri odločitvi pretehtalo dejstvo, da bi posledice, ki bi nastale, če bi do kaznivih dejanj na prireditvi prišlo, bile bistveno večje od posledic, ki bodo nastale z odpovedjo prireditve.

Upravna enota je koncert prepovedala na predlog Policijske uprave Maribor, ki je v predlogu navajala, da razpolagajo z informacijami, ki kažejo na povečano varnostno tveganje.

"Nevarnost, da bodo prišli radikalni privrženci iz Hrvaške"

"Podana je utemeljena verjetnost, da se bodo koncerta udeležili posamezniki iz okolij, kjer so bili koncerti glasbenika prepovedani, oz. se bodo koncerta z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih ravnanj udeležili njegovi radikalni privrženci iz Hrvaške, organizator pa nima nobenega vpogleda v kategorijo obiskovalcev v smislu ogroženosti reda na prireditvi tako doma kot v tujini. Prav tako razpolagamo z informacijo o shodu nasprotnikov tega koncerta, kar dodatno povečuje varnostno tveganje v povezavi s koncertom," je takrat sporočila policija.

Organizator se je na odločitev upravne enote pritožil in poudarjal, da razlogi, na katere se opira odločba, niso takšni, da bi bila prepoved nujna, temveč gre le za domneve. Poudarjal je tudi, da mu je kot organizatorju zaradi prepovedi nastala škoda in da prepoved krši svobodo izražanja in pravico do zbiranja. Upravno sodišče je njegovi tožbi ugodilo in odločbo upravne enote odpravilo. Zadevo je vrnilo prvostopnemu organu v ponovno odločanje.

Trola za komentar nismo uspeli dobiti, je pa za Žurnal povedal, da odškodnine ne bo zahteval, da pa bo organiziral nov koncert.

Kontroverzni pevec z ustaškim pozdravom

V več evropskih mestih so sicer prepovedali ali odpovedali njegove koncerte (npr. v Amsterdamu, Rotterdamu, Sarajevu, Schlierenu) tudi zaradi ustaških simbolov, ki jih oboževalci prinašajo na njegove koncerte. Med občinstvom na njegovih nastopih je namreč pogosto videti tudi ljudi, ki so opremljeni z ustaškimi simboli. Thompson, ki je vzdevek dobil po brzostrelki iz druge svetovne vojne, se ni nikoli jasno javno ogradil od ustašev, prav tako ni obsodil obnašanja dela svojih skrajno desnih privržencev, je poročala STA.

Sam pravi, da je zgolj domoljub, ki se distancira od ustaštva, občinstvu pa ne more prepovedati nošenja takšnih in drugačnih majic in kap na koncertu, je poročala STA.

Ena njegovih najbolj znanih pesmi se sicer začne z zloglasnim ustaškim pozdravom Za dom spremni, ki ga publika glasno prepeva na njegovih koncertih. Ta pozdrav so med drugo svetovno vojno uporabljali ustaši, gre pa za ustaški ekvivalent nacističnemu pozdravu Sieg heil, je poročala STA. Zaradi podobnega pozdrava na tekmi z Islandijo je svetovna nogometna zveza FIFA leta 2013 ostro kaznovala hrvaškega nogometnega reprezentanta Josipa Šimunića.

