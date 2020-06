Šarec proti Pahorju: Zgledovati bi se moral po Milanoviću

Prvak LMŠ in nekdanji premier Marjan Šarec je na družbenem omrežju Facebook delil zapis, v katerem je bil med drugim kritičen do nekaterih potez predsednika republike Boruta Pahorja. Pahorju je med drugim očital, da pod okriljem narodne sprave relativizira "ponovno oživljene ideje, za katere smo mislili, da so zdavnaj preživete". Kritičen je bil tudi do Pahorjevega odziva na odločitev notranjega ministrstva, da dovoli koncert kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru.

"Ministri in njihov predpostavljeni tvitajo kot nori, obnašajo se tako, kot bi pričakovali od kakšne marginalne strogo desničarsko usmerjene skupine. Tega vsega je toliko, da človek že težko sledi. Varda je ne samo dovoljena, temveč bo očitno postala del vsakdanjosti. Tako kot maske. Thompsonov (kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković - Thompson, op. a.) način razmišljanja (ustaški) bo cenjen in spoštovan. Da o drugih odstopanjih od normale niti ne govorim, bo gotovo še veliko priložnosti," je v svojem zapisu na Facebooku izpostavil prvak LMŠ Marjan Šarec.

Šarec kritičen do Pahorja: Dal je zelo medel odziv na Thompsona

"Žal ima velik delež pri vsem tem tudi predsednik republike, ki je Andreja Šiška (vodja Štajerske varde, op. a.) povabil za isto mizo v predsedniški palači, ki je vardi dovolil postroj pred palačo in uniformirano vkorakanje v palačo. Dal je tudi zelo medel odziv na Thompsona in ne nazadnje pod okriljem narodne sprave tudi relativiziral ponovno oživljene ideje, za katere smo mislili, da so zdavnaj preživete. Njegov hrvaški kolega (Zoran Milanović, op. a.) je pokazal veliko večjo mero zavedanja, da karkoli nakazuje na ustaštvo, ne sodi v sodobno družbo. Žal," je bil do predsednika države Boruta Pahorja kritičen Šarec.

Ni stvar politike, da dopušča ali prepoveduje koncerte, ampak je stvar organizatorja oz. pristojnih institucij, da poskrbijo, da je dogodek organiziran v skladu z zakonom in da je ob tem poskrbljeno za javni red in mir. 2/3 — Borut Pahor (@BorutPahor) June 5, 2020

Iz urada predsednika republike so včeraj glede zelene luči ministrstva za notranje zadeve za Thompsonov koncert sporočili, da Pahorjevo stališče do omenjenega koncerta ostaja enako kot leta 2017. "Ni stvar politike, da dopušča ali prepoveduje koncerte, ampak je stvar organizatorja oziroma pristojnih institucij, da poskrbijo, da je dogodek organiziran v skladu z zakonom in da je ob tem poskrbljeno za javni red in mir," so prek Twitterja sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik republike ni poznavalec glasbe Marka Perkovića Thompsona. Njegova politična stališča pa so mu znana in jih zavrača. — Borut Pahor (@BorutPahor) June 5, 2020

Pahor zavrača Thompsonova stališča

"Predsednik republike ni poznavalec glasbe Marka Perkovića - Thompsona. Njegova politična stališča pa so mu znana in jih zavrača," so dodali v uradu predsednika republike. Pahor se je v nedavnem intervjuju za POP TV sicer dotaknil tudi Štajerske varde. Kot je takrat pojasnil, ne vidi potrebe, da bi ljudje po Sloveniji hodili v maskirnih oblekah. Ob tem je dodal, da bi morali to področje urediti v zakonu.