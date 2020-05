Pahor o Štajerski vardi: Ni potrebe, da bi ljudje hodili v maskirnih oblekah

Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za POP TV spregovoril o nekaterih aktualnih temah in v odzivu na aktivnosti Štajerske varde ocenil, da predpisi niso dovolj dobro urejeni in da Štajerska varda to izkorišča. Predsednik države meni, da ni nobene potrebe, da bi po Sloveniji ljudje hodili v maskirnih oblekah, in da je treba to urediti v zakonu.

Predsednik republike Borut Pahor je spomnil, da je že ob prvih posnetkih pripadnikov Štajerske varde z vadbišča v javnosti to obsodil. Po njegovem prepričanju je Slovenija varna država, za red in mir pa skrbijo poklicani organi, zato potrebe po vaških stražah ali vardah ni. "Če je toliko nejasnosti v zakonu, da je zdaj nekaterim dovoljeno tako paradirati v maskirnih oblekah, potem mislim, da je dozorel čas, da se to uredi v zakonu," je dejal predsednik države.

Vodilne v koaliciji in opoziciji pozval, naj se vzdržijo sovražnih izjav

V zvezi z aktualno politično situacijo je Pahor politike po poročanju STA spet pozval k sodelovanju. Vedno globlje razhajanje med vlado in opozicijo bi lahko imelo po njegovih opozorilih globlje posledice, lahko pa bi tudi odrinilo strokovno javnost, ki ne bo več pripravljena pomagati s svetovanjem.

S predsednikom vlade Janezom Janšo poskušava sodelovati, kolikor je to potrebno in mogoče, je poudaril predsednik države Borut Pahor. Foto: STA

Vnovič je poudaril, da se je pomembno osredotočiti na recesijo in odriniti druge politične cilje. Vodilne koalicijske in opozicijske politike je pozval, "da se vzdržijo slehernih izjav ali ravnanj, ki bi jih kdo razumel za sovražne, za nestrpne". "Ne govorim o tem, da se je treba vzdržati kritike, nasprotno, tudi protesti so lahko, vendar mora zlasti politika vedeti, kaj je naša glavna naloga," je dejal Pahor. Po njegovem mnenju je treba iti tudi skozi čas krize tako, da bomo spoštovali in negovali demokratične standarde, vključujoč svobodo govora, svobodo medijev in strpnost v razpravah.

Pahor: Z Janšo poskušava sodelovati, kolikor je to potrebno in mogoče

Če je predsednik vlade voditelj, mora po Pahorjevem mnenju kakšno stvar "vzeti nase, tudi če meni, da je kritika na njegov račun ali na račun politike morda krivična". Glede aktualnega predsednika vlade Janeza Janše pa je dodal: "Midva se pogovarjava, poskušava sodelovati, kolikor je to potrebno in mogoče. Vem, da mu ni lahko, vem tudi, da ni lahko ljudem v opoziciji, vendar smo zdaj obsojeni eden na drugega." Pahor upa, da ne bomo priča vnovičnemu padcu vlade ali predčasnim volitvam. "Pripravljen sem narediti vse, kar je v moji moči, da bo Slovenija iz krize izšla boljša," je še dodal.