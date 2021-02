Dokončno: Thompsonov koncert je Cerarjeva vlada prepovedala nezakonito

A opozicija z interpelacijo v državnem zboru ni bila uspešna. Se je pa državno odvetništvo (prej državno pravobranilstvo) pritožilo proti ravnanju notranjega ministrstva. Spor je bil nenavaden, ker je država s tem tožila državo. Kako je v državnem zboru opozicija neuspešno ministru Hojsu očitala pravilno ravnanje ministrstva ob koncertu Thompsona in s tem branila lastno nezakonito ravnanje v preteklosti, si lahko preberete tukaj:

Spomnimo. Upravna enota Maribor, ki jo je takrat vodila kasnejša ministrica Ksenija Klampfer, je maja 2017 na predlog mariborske policije dva dni pred predvidenim koncertom Marka Perkovića Thompsona tega prepovedala.

Državno odvetništvo branilo opozicijski interes

Organizator koncerta Milan Trol se je pritožil na ministrstvo za notranje zadeve, ki pa ni bilo pripravljeno odločiti že pred dnevom koncerta. To so storili šele po njem. MNZ je potrdilo prepoved. Prepoved so podpirali mnogi politiki, med drugim takratni premier Miro Cerar (SMC), mariborski župan Andrej Fištravec in predsednik DZ Milan Brglez (takrat SMC, danes SD).

Trol je izpodbijal prepoved in se pritožil na Upravno, Vrhovno in Ustavno sodišče ter Evropsko sodišče človekovih pravic. Upravno sodišče je odločilo, da so oblasti nezakonito prepovedale koncert in postavilo upravnim organom napotke za ponovno odločanje. Načelnik Upravne enote Maribor Srečko Đurov pa je v nasprotju s temi napotki poleti 2020 ponovno prepovedal koncert, MNZ pa je v skladu s sodbo Upravnega sodišča prepoved odpravil, zaradi česar je Hojsa, ki sam ni odločal, doletela interpelacija.

Državno odvetništvo je odločbo izpodbijalo na Upravnem sodišču, ki pa je ta teden njihovo tožbo zavrglo. Odločitev o sporu je bila nekoliko nenavadna. Odvetništvo je postopek sprožilo na lastno iniciativo in ne na predlog vlade, ki zastopa državo in to po lastnih stališčih, ki so bila enaka pogledom opozicije v državnem zboru.

Upravno sodišče je v svoji prvi sodbi zapisalo, da oblasti lahko koncert prepovejo le, če policija in upravna enota dokažeta, da je bil namen organizatorja, da organizira navedeno prireditev z namenom pozivanja k izvrševanju kaznivih dejanj ali organiziranju le teh. Policija in upravna enota bi morali tudi izkazati, katerim od 28 tujcev, ki so kupili karte, je mogoče očitati namen izvrševanja kaznivih dejanj, na tem je namreč temeljila ocena, da predlagatelj ne bo imel kontrole nad ljudmi, ki so jim bile vstopnice prodane.

V nadaljnjem postopku se je izkazalo, da vsega tega policija in upravna enota ne moreta dokazati.

Izkazalo se je tudi, da policija ni imela dokazov za trditve, da so tuje države prepovedale Thompsonove koncerte. Vse trditve o prepovedih v tujini so se izkazale za neresnične ali pa je šlo le za odpovedi najemnih pogodb za dvorane in ne za prepovedi s strani oblasti.

V postopku se je izkazalo tudi, da Thompson v zadnjih letih ni kršil napotkov oblasti ali uporabljal ustaške ikonografije.

Vsi očitki policije in upravne enote so se izkazali za neutemeljene. Dokazov za trditve nista predložili.

Upravno sodišče je v sklepu, ki ga je strankam vročilo danes, zapisalo, da ni mogoče tožiti "s hipotetičnim razpravljanjem o bodočem morebitnem dogajanju.

Zapleti ob Thompsonu so imeli v preteklosti številne posledice. Na javni televiziji so po dogovoru programskih svetnikov odstavljali celo direktorico televizije Ljerko Bizilj, ker ta ni bila pripravljena odstavljati urednice informativnega programa, ker je Thompsonu omogočila, da je odgovoril na obtožbo, da je fašist. Ker to politično discipliniranje ni uspelo, zmanjkal je en glas, so odstopili takratni predsednik programskega sveta RTV Miran Zupanič in člana Domen Savič in Sašo Hribar.

Pozneje je generalnemu direktorju Igorju Kaduncu zamenjava Rebernikove uspela.

Celotna odločitev upravnega sodišča je takšna: