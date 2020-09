Poslanci DZ začeli maratonsko razpravo o interpelaciji Hojsa

Poslanke in poslanci državnega zbora so ob 10. uri pričeli z izredno sejo, na kateri bodo odločali o delu in odgovornosti notranjega ministra Aleša Hojsa. Glavni očitek se nanaša na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona, a je pričakovati, da bo razprava, za katero je predvidenih 17 ur, zašla še v druge teme.

Interpelacijo so LMŠ, SD, Levica in SAB 9. junija vložile po odločitvi ministrstva za notranje zadeve, s katero je odpravilo prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Po njihovem prepričanju je ministrstvo s tem omogočilo poveličevanje ustaštva, sovraštva in nasilja, ki naj bi jih promoviral omenjeni pevec. Predlagatelji so dodali še nekaj očitkov ministru Alešu Hojsu, tudi glede kadrovskih menjav.

Hojs: Interpelacija je ideološka

Minister je očitke zavrnil, pričakuje pa, da bo v razpravi veliko odmikov od predmeta interpelacije. "Interpelacija je ideološka, v glavnem se ukvarja z ustaštvom, s čemer nimam nič," je dejal v četrtek.

Opoziciji z interpelacijo slabo kaže, saj za izglasovano interpelacijo potrebuje vsaj 46 glasov. Če ne bo presenečenj Matjaž Nemec (SD), ki vodi projekt, za odstavitev Hojsa ne bo zbral niti 40 glasov.

Tudi sicer se le redko zgodi, da bi bile interpelacije uspešne, doslej sta na ta način "padla" le dva ministra iz vrst LDS: Zoran Thaler in Mirko Bandelj.

Iz vrst vladne koalicije bo za odstavitev najbrž glasoval le Robert Polnar (DeSUS), sicer pa lahko opozicijske stranke računajo le na glasove svojih lastnih 39 poslancev. Pa še med temi je po izkušnjah iz preteklosti mogoče, da glasu Franca Kramarja (SAB), ki je sicer med podpisniki interpelacije, pri glasovanju ne bo. Za odstavitev bo torej 39 ali 40 glasov, če bodo na glasovanje prišli čisto vsi opozicijski poslanci.