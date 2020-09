Velika hrupa o ustaštvu, Hojsu pa zaupnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opoziciji z interpelacijo proti notranjemu ministru Alešu Hojsu (SDS) danes slabo kaže. Če ne bo presenečenj Matjaž Nemec (SD), ki vodi projekt, za odstavitev Hojsa ne bo zbral niti 40 glasov. Nujnih je 46. Bo pa pestro. Poslanske skupine so napovedale kar 17 ur razprav. Razpravo o delu ministra je opozicija zahtevala, ker so strokovne službe ministrstva (in ne minister) odpravile ideološko utemeljeno prepoved koncerta hrvaškega pevca Marka Perkoviča Thompsona mariborske upravne enote. Že prej je podobno prepoved koncerta Thompsona iste upravne enote odpravilo sodišče kot kršitev zakona.

Po sramotnem razpletu za mariborsko upravno enoto na sodišču je takrat premier Marjan Šarec (LMŠ) celo pohvalil svojo ministrico Ksenijo Klamapfer, ker je kot vodja upravne enote v Mariboru pred tem kršila zakon, ko je Thompsonu prepovedala koncert, ki bi moral biti že maja 2017.

Šarec pohvalil pogumno kršenje zakonov

Šarec je, ko je sodišče presodilo, dejal:

“Gospa Klampferjeva je takrat prevzela svojo odgovornost in je odločila, kot je odločila, na podlagi podatkov, ki jih je imela. In ji lahko samo čestitam takrat za pogum. Ne glede na to, kaj se je danes odločilo.”

Koncerta, ko je vnovično prepoved mariborske upravne enote letos odpravilo še notranje ministrstvo, pa ni bilo, ker takšni dogodki niso dovoljeni zaradi epidemije koronavirusa.

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB v interpelaciji vztrajajo, da bi moralo obveljati, da koncerta ne sme biti zaradi domnevnega Thompsonovega ustaštva.

Celotno besedilo interpelacije si lahko preberete na povezavi tu: interpelacija SD, LMŠ, Levice in SAB.

Prepoved s takšnimi razlogi so v Mariboru zahtevali tudi predstavniki priseljencev iz Srbije. Hrvaški pevec Thompson zanika, da bi bil povezan z ustaštvom ali kakšnim fašističnim gibanjem, in trdi, da mu to z leve podtikajo nekdanji komunisti.

Za Thompsona je znano, da je v sosednji državi blizu vladajoči HDZ.

Minister Hojs je v odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrnil. Preberete lahko celoten odgovor tukaj: odgovor Aleša Hojsa na interpelacijo.

Po informacijah iz parlamenta bi bilo veliko presenečenje, če bi opoziciji danes uspelo zbrati 46 glasov za odstavitev Hojsa. Tudi sicer se le redko zgodi, da bi bile interpelacije uspešne, doslej sta na ta način "padla" le dva ministra iz vrst LDS: Zoran Thaler in Mirko Bandelj.

Iz vrst vladne koalicije bo za odstavitev najbrž glasoval le Robert Polnar (DeSUS), sicer pa lahko opozicijske stranke računajo le na glasove svojih lastnih 39 poslancev. Pa še med temi je po izkušnjah iz preteklosti mogoče, da glasu Franca Kramarja (SAB), ki je sicer med podpisniki interpelacije, pri glasovanju ne bo. Za odstavitev bo torej 39 ali 40 glasov, če bodo na glasovanje prišli čisto vsi opozicijski poslanci. Eden od možnih razpletov, če ne bo presenečenj, bi lahko bil takšen:

Po tem, ko je bila pred pol leta izvoljena vlada Janeza Janše (SDS), bo to že druga razprava o delu ministra. Prvi je bil interpeliran gospodarski minister Zdravko Počivalšek (LMŠ). Glasovalni razplet ob Počivalšku je bil za opozicijo precejšen hladen tuš, odstavitve niso podprli niti vsi poslanci leve opozicije. Za nezaupnico je bilo 37 poslancev, proti 51.

V leto in pol trajajočem mandatu prejšnje vlade Marjana Šarca je bil interpeliran obrambni minister Karl Erjavec (DeSUS). Za odstavitev Erjavca je bilo 35 poslancev, proti pa 39.

K majhnemu številu interpelaciji v času prejšnje vlade je prispevalo, ker je ministre zelo naglo odstavljal kar premier Marjan Šarec in opozicija ni imela niti možnosti. V pol leta vladanja je odstopil štiri ministre: ministra brez listnice Marka Bandellija (SAB), za kulturo Dejana Prešička (SD), za infrastrukturo Jureta Lebna (SMC) in za zdravje Sama Fakina (LMŠ). Po letu in pol pa je z lastnim odstopom Šarec odstavil kar vse svoje ministre.