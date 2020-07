Koncert Thompsona: državno odvetništvo s tožbo proti odločbi ministrstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državno odvetništvo je proti odločbi ministrstva za notranje zadeve, s katero je odpravilo prepoved koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona, sprožilo upravni spor. Na državnem odvetništvu menijo, da je ne glede na to, ali koncert v prihodnosti bo ali ne, že samo dovoljenje za koncert povzročilo kršitev človekovega dostojanstva, poroča Delo.

Po mnenju državnega odvetništva se dovoljenje koncerta v javnosti lahko razume kot izraz strpnosti oblasti do poveličevanja ustaštva, kar je v neskladju z vrednotami, na katerih temelji ustava. Državno odvetništvo zato s tožbo zahteva, da upravno sodišče odpravi odločbo ministrstva za notranje zadeve (MNZ), postopek odločanja o tožbi prekine in začne postopek za oceno ustavnosti šestega člena zakona o javnih zbiranjih pred ustavnim sodiščem.

Ta člen po mnenju državnega odvetništva zaradi pomanjkljivosti onemogoča učinkovito zaščito nekaterih ustavnih pravic, predvsem pravice do človekovega dostojanstva. Zaradi pomanjkljive zakonske ureditve pa je bila sprejeta tudi izpodbijana upravna odločba. Prek zahteve za presojo ustavnosti želijo zagotoviti dopolnitev zakona o javnih zbiranjih, tako da bodo imela sodišča in upravni organi v prihodnje zadostno zakonsko podlago, da tovrstne dogodke prepovedo, so mnenje odvetništva pojasnili v Delu.

Organizator koncerta je sicer v začetku junija na državno odvetništvo vložil predlog za začetek predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora, kar je sicer storil že enkrat prej, a so ga takrat na državnem odvetništvu zavrnili, saj je postopek glede prepovedi koncerta še potekal na upravnem sodišču. Organizator naj bi zdaj državi predlagal poravnavo v višini 149 tisoč evrov zaradi škode, ki naj bi jo utrpel zaradi prepovedi koncerta, navajajo v Delu. Po njihovem poročanju se je predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora tudi tokrat končal z zavrnitvijo zahtevka za plačilo odškodnine.