Nov datum za koncert Thompsona ni bil prijavljen ob pravem času

Organizator pred tremi leti prepovedanega koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v tridnevnem roku očitno novega datuma ni prijavil policiji. Na Policijski upravi Maribor informacije niso uradno potrdili, je pa to razvidno s seznama prijavljenih javnih prireditev in shodov v Sloveniji na spletni strani eUprava, poroča STA.

Kot so pojasnili na mariborski policijski upravi, policija po zakonu o organiziranosti in delu v policiji javnost obvešča o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih. Na vprašanje, ki se nanaša na konkretno osebo, zato zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo odgovoriti.

Upravna enota o prijavi novega koncerta nima podatkov

Na Upravni enoti Maribor, kjer so leta 2017 na predlog Policijske postaje Maribor I z odločbo prepovedali za 20. maj načrtovan koncert v Festivalni dvorani Lent, z informacijo o morebitni prijavi novega datuma omenjenega koncerta ne razpolagajo.

Organizator koncerta je imel možnost v tem roku, ki se je iztekel danes opolnoči, predlagati nov datum. Če bi to storil niti policija niti upravna enota izvedbe dogodka ne bi mogli več preprečiti zaradi odločbe notranjega ministrstva, ki je ustavila postopek izpred treh let.

Izvedba ponovno odvisna od policije

Ker organizator tega ni storil, lahko pozneje znova prijavi prireditev, a bo takrat policija lahko odločala o tem, ali bo znova predlagala prepoved koncerta ali ga glede na že izdano odločbo dovolila.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki ga zaradi omenjene odločbe čaka interpelacija, je imel že v ponedeljek neuradno informacijo, da Thompson tega koncerta noče izvesti.

Medtem je organizator Milan Trol za Reporter povedal, da spoštuje predpise in ukrepe glede covida-19, zato še ne more napovedati datuma koncerta. O terminih novih koncertov bo obvestil javnost takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine.

Zraven je poudaril, da so njegovi koncerti vedno bili in bodo skladni s predpisi, zato ustaške ali katerekoli druge sporne ikonografije na koncertih nikoli niso in je tudi ne bodo dovolili.

Thompson: Slovenija si koncert zasluži!

Hrvaški pevec pa je po pisanju Reporterja prek svojega menedžerja sporočil, da kljub zdajšnji odločitvi slovenskih oblasti v Mariboru v bližnji prihodnosti koncerta zaradi razmer z novim koronavirusom ne more organizirati, čeprav je prepričan, da si mesto in Slovenija zaslužita koncert.

Proti njegovemu koncertu so se zadnje dni izrekle različne organizacije, med njimi Zveza združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB, Zveza Srbov Slovenije, številni znani Mariborčani pa so spisali peticijo proti koncertu. Pevec je ostal tudi brez predvidene dvorane, saj je mestni svetnik Stojan Auer organizatorju sporočil, da koncerta v Festivalni dvorani Lent, ki jo upravlja, ne bo, poroča STA.