V Splitu ob obletnici operacije Nevihta koncert Thompsona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kontroverzni hrvaški glasbenik Marko Perković Thompson bo imel 4. avgusta, na predvečer obletnice vojaške operacije Nevihta koncert na splitski rivi, je pevec danes potrdil na Facebooku. Thompsona, ki je znan po poveličevanju ustašev, naj bi v Split povabili župan Andro Krstulović Opara, Splitsko-dalmatinska županija in splitski vojni veterani.

O možnosti, da bi v Splitu ob obletnici nastopil Thompson, je prejšnji teden govoril že splitski župan, ki pa danes ni želel odgovoriti na novinarsko vprašanje, ali je koncert potrjen, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Z operacijo Nevihta se je leta 1995 praktično končala vojna na Hrvaškem, ki se je začela leta 1991. Bila pa je tudi odločilna za konec vojne v sosednji Bosni in Hercegovini (1992-1995). S to vojaško operacijo si je Hrvaška od 4. do 7. avgusta 1995 povrnila skoraj petino ozemlja, ki je bilo pod nadzorom srbskih upornikov.

Za Srbe pomeni Nevihta etično čiščenje

Medtem ko na Hrvaškem operacijo Nevihta slavijo, pa jo v Srbiji vidijo kot eno največjih katastrof srbskega naroda in zločinsko operacijo etničnega čiščenja hrvaškega ozemlja. Po srbskih ocenah je bilo med njo s hrvaškega ozemlja pregnanih okoli 250.000 Srbov. Okoli 2000 naj bi jih umrlo. Po drugi strani na Hrvaškem trdijo, da je bilo hrvaških Srbov približno 90.000 in da so odšli sami.