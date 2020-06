SD, LMŠ, Levica in SAB vložile interpelacijo zoper ministra Hojsa

Opozicijska SD, LMŠ, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Zaradi odločitve ministrstva, ki omogoča koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona, so interpelacijo zasnovali v SD, po usklajevanju z drugimi tremi strankami pa so jo danes dopolnili še z nekaterimi drugimi očitki.

Zlasti v Levici in LMŠ so izpostavili še druge očitke na račun ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. LMŠ je spomnila na kadrovanje, tudi zamenjavo v vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada. V Levici so opozorili na "vodenje postopkov proti miroljubnim protestnikom, postopke za aktivacijo vojske na meji in podpis pod pismo notranjih ministrov EU glede relokacije beguncev," piše STA.

Hojs interpelacijo ocenil kot politično igro

Hojsu pa v interpelaciji očitajo tudi tvite, s katerimi je "policiji javno sugeriral, na kakšen način naj postopa v določenih konkretnih zadevah in na kakšen način naj 'kaznuje' ravnanja določenih posameznikov". Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je že v ponedeljek pojasnil, da je povod za pripravo interpelacije odločitev ministrstva, da ugodi pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru. To ostaja tudi glavni očitek v interpelaciji.

Notranji minister Hojs je v nedeljski oddaji na javni RTV sicer povedal, da je bil tudi sam nad odločitvijo notranjega ministrstva presenečen. "Sam namreč v te postopke nisem bil vpleten ali pa jih v bistvu nisem niti spremljal. Po tem sem se temeljito pozanimal, zakaj je do tega prišlo," piše spletna stran MMC. Foto: Bojan Puhek

Minister Hojs je v ponedeljkovem odzivu napovedano interpelacijo ocenil kot politično igro, s katero ga želi opozicija "ideološko oblatiti". Kot je poudaril, je večkrat jasno povedal, da so ustaštvo, fašizem, nacizem in komunizem zavržne ideologije, poroča STA.

Za razrešitev ministra potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov

Danes vloženo interpelacijo mora v skladu s poslovnikom predsednik Državnega zbora (DZ) takoj poslati ministru, na katerega se nanaša, in vsem poslancem. Hkrati predsednik DZ določi ministru rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.

DZ po poslovniku razpravlja in odloča o interpelaciji najpozneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora ministra, če so poslanci prejeli odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan. Za razrešitev ministra je sicer potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, vlagateljice tokratne interpelacije pa jih imajo skupaj 39.

V četrtek bo DZ določal o interpelaciji zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Foto: Ana Kovač

Interpelacija Hojsa je druga interpelacija katerega od ministrov aktualne vlade, ki je delo začela pred manj kot tremi meseci. O prvi, in sicer zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, bo DZ odločal na izredni seji v četrtek. Pred dobrim mesecem so jo prav tako vložile omenjene štiri opozicijske stranke zaradi očitkov glede nabav zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa.

Medtem ko so interpelacije gospodarskih ministrov v zgodovini DZ redkost, so se z njimi soočali številni notranji ministri, je razvidno s spletne strani DZ. V zadnjih 20 letih so bile vložene interpelacije zoper vse notranje ministre, z izjemo Hojsovega predhodnika Boštjana Poklukarja iz vlade Marjana Šarca.

Ministra Katarina Kresal in Gregor Virant sta se z očitki iz interpelacije soočala celo po dvakrat. Sicer pa so bile interpelacije v zadnjih 20 letih vložene tudi zoper Vesno Györkös Žnidar, Vinka Gorenaka, Dragutina Mateja in Rada Bohinca, še pred tem pa zoper Mirka Bandlja in tudi prvega slovenskega notranjega ministra Igorja Bavčarja, še navaja STA.