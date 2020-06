Zadnji podatki: brez novih okužb in smrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj ob 211 opravljenih testiranj ni bilo potrjene nobene nove okužbe. Za boleznijo covid-19 v nedeljo ni umrl nihče. Do zdaj so pri nas potrdili 1.485 primerov okužb in 109 smrtnih žrtev. V soboto je bilo sicer v državi 16 aktivno okuženih.