V Pakistanu število okuženih z novim koronavirusom strmo narašča in je že preseglo sto tisoč. Do danes so našteli 103.671 okužb, od tega okoli 4.700 v zadnjih 24 urah, je sporočilo pakistansko ministrstvo za zdravje. Zaradi bolezni covid-19 je do zdaj umrlo 2.067 ljudi, v zadnjem dnevu 65.

Strokovnjaki opozarjajo, da pandemija covid-19 v Pakistanu še najmanj mesec dni ne bo dosegla vrhunca. Prvi primer okužbe so v Pakistanu potrdili 26. februarja, zdaj pa je država med 15 na svetu z največ okuženimi. Število novih okužb z novim koronavrusom strmo narašča, odkar je država pred štirimi tedni odpravila stroge omejitve za zajezitev pandemije.

Foto: Reuters

Prejšnji teden so zaradi naraščanja okužb znova zaprli več tisoč trgovin in tržnic, za najhuje prizadete dele večjih mest pa so ponovno uvedli karanteno. v Pakistanu so tudi uvedli obvezno uporabo zaščitnih mask.

Opozicija in strokovnjaki odgovornost za velik porast okužb pripisujejo vladi, potem ko je premier Imran Kan izključil možnost ponovne uvedbe strogih omejitev za zajezitev pandemije po vsej državi, poroča STA.