Koronavirus: na zadnjem testiranju en pozitiven primer

Na zadnjem testiranju nogometašev in strokovnega vodstva klubov v angleški premier league, na katerem so naredili 1197 testov, so potrdili eno okuženo osebo. Gre za člana Tottenhama, ki ni kazal simptomov okužb, a bo vseeno moral v sedemdnevno karanteno.

To je bilo že peto testiranje na novi koronavirus. Na 5079 testih so odkrili 13 okužb. Angleško prvenstvo se bo predvidoma nadaljevalo 17. junija, z zaostalima tekmama med Aston Villo in Sheffieldom ter Man Cityjem in Arsenalom. Celoten 30. krog bo na sporedu 20. junija.

Prvenstvo je že odločeno. Liverpool ima pred zadnjimi devetimi krogi neulovljivo prednost. Rdeči imajo kar 25 točk prednosti pred aktualnim prvakom Cityjem, ki pa ima sicer tudi tekmo manj.

Španski nogomet se vrača dan prej od načrtov Vesela novica prihaja tudi iz Španije. Tamkajšnji ljubitelji nogometa bodo lahko vrnitev igralcev na zelenice pozdravili že dan prej, kot je bilo načrtovano. Ne sicer v elitni ligi, ampak v drugoligaški konkurenci, Rayo Vallecano in Albacete bosta namreč že 10. junija odigrala drugi polčas tekme, ki so jo 15. decembra prekinili zaradi žaljivih vzklikov navijačev, poroča dpa. Vir: STA

V Romuniji bodo nadaljevali 12. junija Vodstvo romunske nogometne lige je sporočilo, da bo tekmovanje v prvi ligi nadaljevalo 12. junija, tri mesece po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa. Tekme bodo za zaprtimi vrati, prva pa bo med Universitateo Craiova in Botosanijem.

