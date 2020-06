Angleški klubi dobili dovoljenje za prijateljske tekme

Vodstvo lige je klubom zaukazalo upoštevanje varnostnih ukrepov. Vsi igralci bodo pred tekmami testirani za covid-19, na tekme ne bodo smeli potovati več kot 90 minut, na pot bodo morali iti z lastnimi avtomobili.

Uradni sodniki na pripravljalnih tekmah ne bodo dovoljeni, sodniške vloge bodo prevzeli člani trenerskega osebja. Še bolj natančna navodila bodo klubi dobili v naslednjih dneh. Premier liga se bo sicer nadaljevala 17. junija.

Ruski klubi bodo nadaljevali 19. junija

Čeprav se v Rusiji položaj v zvezi z epidemijo novega koronavirusa še ni umiril, saj so še 29. maja beležili rekordno porast okuženih, pa se je tudi tamkajšnja nogometna zveza odločila nadaljevati prvenstvo. Sporočila je, da se bo prvenstvo nadaljevalo 19. junija, od 23. do 25. junija pa bodo na sporedu tudi četrtfinalni pokalni obračuni.

"Krilja Sovjetov Samara in Ahmat Grozni bo prva tekma po prekinitvi," so sporočili z zveze, na kateri so že izdelali razpored tekem. Ligo so prekinili sredi marca, ko se je stopnja okužbe v državi začela dvigovati. Rusija je poročala že o več kot 420.000 primerih novega koronavirusa, kar je po ZDA in Braziliji tretje najvišje število na svetu.