Huda kazen za sodnike s škandalozne tekme na Reki

S Hrvaške nogometne zveze (HNS) so se oglasili o sojenju na nedeljski tekmi polfinala hrvaškega pokala na Reki. Po tej tekmi, v kateri se je Rijeka Simona Rožmana po dramatični zmagi s 3:2 uvrstila v finale, po njej pa je izbruhnilo fizično obračunavanje med nogometašem Osijeka in Rijeke, so na HNS izrekli hude kazni trem sodnikom, ki so na njej delili pravico.

Na spletni strani HNS so objavili analizo sojenja s tekme, v kateri je Rijeka na svojem stadionu pred praznimi tribunami po velikem preobratu od zaostanka z 0:2 prišla do zmage s 3:2, in priznali, da je bilo sojenje slabo.

Sodniki so veliko napako najprej naredili na samem začetku, v 4. minuti, ko bi moral biti po prekršku nad avstrijskim napadalcem Rijeke Alexandrom Gorgonom izključen branilec Osijeka Danijel Lončar, ki jo je odnesel brez kartona, so zapisali pri HNS.

Naslednji dve napaki sta bili v škodo Osijeka, so po analizi ugotovili pri HNS. V 56. minuti je bil namreč pri Osijeku zaradi drugega rumenega kartona ob vodstvu gostov z 2:0 izključen madžarski vezist Laszlo Kleinheisler. Pri HNS pravijo, da neupravičeno.

Druga velika napaka, ki naj bi bila storjena v škodo gostov, se je zgodila v 70. minuti, ko je glavni sodnik po zračnem dvoboju Brazilca Talysa Olivieire v vrstah Osijeka in vezista Rijeke Luke Capana pokazal na enajstmetrovko v korist Rečanov, ti pa so na tak način prišli do izenačenja z 2:2 in potem v 86. minuti s tretjim golom do zmage.

Foto: Vid Ponikvar

Glavni sodnik in pomočnik se bosta hladila do konca sezone

"Upoštevajoč resnost in število napak ter posledice, ki jih imajo te na tekmovanje, smo se odločili, da glavnega sodnika tekme Igorja Pajača in pomočnika videosodnika (VAR) Frana Jovića zaradi očitnega pomanjkanja forme do konca sezone 2019/20 ne bomo več vpoklicali. Prav tako je s štirimi tekmami suspenza kaznovan pomočnik glavnega sodnika Ivica Modrić," so v izjavi za javnost zapisali pri HNS, pri katerem je takšno odločitev sprejela tamkajšnja komisija nogometnih sodnikov Izvršnega odbora Hrvaške nogometne zveze.

Tudi slabo sojenje je verjetno vplivalo na škandalozen incident, ki se je na Reki zgodil po tekmi. Nogometaš Osijeka Eros Grezda je namreč fizično napadel strelca enega izmed treh golov za Rijeko Antonia Čolaka.

Rijeka, ki brani pokalni naslov in lovi peto pokalno lovoriko (eno je leta 2014 osvojila pod vodstvom Matjaža Keka), se bo v finalu 1. avgusta za naslov pomerila z zagrebško Lokomotivo.