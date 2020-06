Novo žarišče: število žrtev koronavirusa še naprej narašča

V soboto se je število umrlih za boleznijo covid-19 po svetu povzpelo na 397 tisoč. Največ smrtnih žrtev je še vedno v ZDA, kjer so do zdaj zabeležili 109 tisoč smrti ter skoraj 1,9 milijona potrjenih okužb, poroča STA. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v soboto ocenil, da je najhujše za ZDA že mimo. "Imeli smo najboljše gospodarstvo v zgodovini sveta in ta moč nas je popeljala skozi to grozljivo pandemijo, ki je večinoma mimo. Mislim, da nam gre dobro," je dejal Trump.

Razmere v Braziliji se še ne umirjajo

Tretja država po številu umrlih za covid-19 za ZDA in Veliko Britanijo je Brazilija. Število smrtnih žrtev v tej državi je v soboto preseglo 35 tisoč. Po poročanju BBC so brazilske oblasti z vladnih spletnih strani že umaknile podatke o epidemiji covid-19 iz preteklih mesecev.

Z brazilskega ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo od zdaj naprej sporočali le še število novih okužb in smrti v zadnjih 24 urah. Celotne zbirke statističnih podatkov o epidemiji za razliko od drugih držav tako ne bodo več posredovali. Omenjena odločitev je že naletela na kritike novinarjev in članov kongresa.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej nasprotuje omejevalnim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Foto: Reuters

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro medtem še naprej nasprotuje omejevalnim ukrepom, v soboto pa je dejal, da bi se lahko pridružil Trumpu pri odločitvi o prekinitvi sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO). "ZDA so zapustile WHO in tudi mi v prihodnosti razmišljamo o tem. WHO bo moral delovati brez ideološke pristranskosti ali pa bomo tudi mi odšli," je dejal Bolsonaro.

Število smrtnih žrtev strmo narašča tudi v drugih državah v regiji, med drugim v Mehiki, Peruju in Ekvadorju. V Čilu se je število umrlih v zadnjem tednu povzpelo za več kot 50 odstotkov, poroča STA.