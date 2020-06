Padel nov rekord: toliko okužb niso odkrili od začetka epidemije

V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili največ okužb v enem dnevu do zdaj.

V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili največ okužb v enem dnevu do zdaj. Foto: Reuters

V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili 9.887 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ okužb v enem dnevu do zdaj. Indija je po številu potrjenih okužb že prehitela Italijo in je po teh trenutno na šestem mestu na svetu.

Indijsko ministrstvo za zdravje je po poročanju STA sporočilo, da so v državi do zdaj potrdili 236.657 okužb z novim koronavirusom. Že nekaj dni zapored v Indiji potrdijo več kot osem tisoč novih okužb dnevno. Zaradi bolezni covid-19 je v zadnjih 24 urah umrlo najmanj 294 ljudi, skupaj so zabeležili 6.642 smrtnih žrtev.

Število smrtnih žrtev ostaja razmeroma nizko

Število smrti zaradi bolezni covid-19 v Indiji je sicer v primerjavi z državami, ki jih je pandemija covid-19 najhuje prizadela, razmeroma nizko. Po številu smrti zaradi covid-19 je namreč Indija šele na 12. mestu na svetu.

Indijske oblasti nizko število smrtnih žrtev pripisujejo tudi temu, da je indijsko prebivalstvo razmeroma mlado. Foto: Reuters

Indijske oblasti nizko stopnjo smrtnosti zaradi covid-19 pripisujejo ukrepom za zajezitev okužb, med drugim so za več kot dva meseca razglasili karanteno, ki je bila najobsežnejša na svetu, ustreznemu vodenju bolnišnic in dejstvu, da je indijsko prebivalstvo razmeroma mlado. Očitke o prikrivanju dejanskega število umrlih zanikajo.

Po podatkih indijskega ministrstva za zdravje je do zdaj v državi okrevalo več kot 114 tisoč bolnikov s covid-19. Trenutno je v Indiji še več kot 115 tisoč aktivnih okužb z novim koronavirusom. Strokovnjaki medtem sicer opozarjajo, da gosto poseljena država še ni dosegla vrhunca epidemije, poroča STA.

Največ novih okužb v enem dnevu potrdili tudi v Indoneziji

V Indoneziji, kjer so do danes potrdili več kot 30 tisoč okužb z novim koronavirusom, so v zadnjih 24 urah potrdili 993 okužb, kar je prav tako največ do zdaj. Skupaj so v Indoneziji potrdili 30.514 okužb, zaradi bolezni covid-19 pa je umrl 1.801 človek. V zadnjih 24 urah so 31 smrtnih žrtev. Strokovnjaki povečanje števila okužb na dnevni ravni v Indoneziji pripisujejo obsežnejšemu testiranju.

V indonezijski prestolnici Džakarta in sosednjih mestih so v petek sicer začeli odpravljati omejitve, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb. Delavci se bodo lahko na delovna mesta vrnili v ponedeljek, nakupovalna središča naj bi predvidoma odprli 15. junija.