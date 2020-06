Trump: Cepivo proti novemu koronavirusu je že na zalogi

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek izjavil, da imajo ZDA pripravljenih dva milijona doz cepiva proti novemu koronavirusu in da le čakajo na potrditev zdravstvenih oblasti, da so cepiva varna in učinkovita, preden jih bodo začeli uporabljati. Ameriško ministrstvo za zdravje se na Trumpovo napoved ni odzvalo.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom se je v ZDA do zdaj povzpelo na 1,9 milijona, zaradi bolezni covid-19 pa je v državi umrlo že več kot 109 tisoč ljudi. "Zelo smo napredovali. Pripravljeni smo iti naprej, kar zadeva transport in logistiko. Imamo več kot dva milijona pripravljenih cepiv, če se potrdi njihova varnost," je v petek dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Trump izjavil, da znanstveniki že povsem razumejo bolezen covid-19

Predstavniki ameriškega ministrstva za zdravje se na njegove besede niso odzvali. Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je na poizvedovanja novinarjev odgovoril, da ni slišal, da bi Trump to povedal, poroča STA. Trump je med drugim povedal tudi, da znanstveniki zdaj povsem razumejo bolezen covid-19.

Tudi to je za številne presenetljivo, vključno s Faucijem, ki je še dan prej dejal, da še vedno ne razumejo povsem odziva imunskega sistema na okužbo. Dejal je tudi, da ne vedo, kako dolgo bo cepivo, ko ga enkrat odkrijejo, proti okužbi sploh učinkovito.

Študije so pokazale, da zdravilo hidroksiklorokin nima nobenega učinka na preprečevanje bolezni covid-19, kvečjemu je lahko škodljivo. Foto: Reuters

Trump je med pandemijo Američanom ponudil več zdravstvenih nasvetov, med drugim razmišljanje o koristnosti uživanja razkužil in sevanja ultravijoličnih žarkov naravnost v telo. Prav tako je svetoval uživanje zdravila proti malariji hidroksiklorokin in zatrdil, da ga je tudi sam jemal, čeprav je bilo to sprejeto z določeno mero nejevere.

Ameriška zvezna država Južna Dakota je sicer v petek odstopila od načrtov za testiranje omenjenega zdravila proti covid-19, ker je nazadnje Univerza Minnesote ugotovila, da zdravilo nima nobenega učinka za preprečevanje bolezni covid-19. Študije so pokazale, da je lahko kvečjemu škodljivo.

Razmere v New Yorku se še naprej izboljšujejo

V najbolj prizadeti ameriški zvezni državi New York se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo več kot 376 tisoč ljudi, umrlo pa jih je več kot 30.200. Razmere se sicer še naprej izboljšujejo. Guverner omenjene zvezne države Andrew Cuomo je v petek poročal, da je za boleznijo covid-19 v četrtek umrlo 42 ljudi, kar je najmanj od izbruha epidemije.

Smrtni primeri so konec maja v New Yorku prvič padli pod sto na dan in od takrat ta številka ni bila več dosežena. Po sto Newyorčanov na dan sicer umre zaradi bolezni srca in ožilja. Novi koronavirus tako ni več najpogostejši vzrok smrti. New York najprevidneje od vseh držav ponovno odpira ekonomijo in odpravlja ukrepe proti širjenju pandemije. Najpočasneje ukrepe sproščajo v mestu New York, kjer se prva faza odpiranja začenja šele v ponedeljek, poroča STA.