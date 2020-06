Rekordno število žrtev: vsako minuto umre najmanj en človek #video

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do sinoči v ZDA s koronavirusom potrjeno okužilo že 1,87 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 108.280. V Najbolj prizadeti zvezni državi New York je okuženih 375.000, mrtvih pa 30.174.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je dejal, da se morajo pripraviti na naraščanje okužb zaradi protestov in zaradi postopnega odpravljanja ukrepov proti širjenju pandemije. Posebej ga skrbi učinek na temnopolte prebivalce njegove države, vendar pa odpiranja gospodarstva ne bo ustavil. V Kaliforniji so do sinoči našteli 122.000 okužb in 4444 mrtvih.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je sporočil, da število hospitalizacij še naprej počasi pada, vendar pa je zaradi covida-19 v sredo umrlo 52 ljudi. V Mestu New York se pripravljajo na prvo fazo odpiranja gospodarstva. 8. junija bodo po napovedih znova zagnali predelovalno industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo ter prodajo na drobno in debelo.

Foto: Reuters

V četrtek je Nevada ponovno odprla igralnice v Las Vegasu, ki so skupaj s turizmom steber njenega gospodarstva. Čeprav lokalno prebivalstvo želi turiste, pa si še ne želijo tistih iz New Yorka, ki se ga je prijel sloves kužne države. V Nevadi so doslej našteli 9000 okužb in 430 mrtvih.

Zvezna država Washington je uspela dobiti nazaj 333 od 650 milijonov dolarjev, ki so jih spletni kriminalci s pomočjo lažnih in ukradenih identitet ukradli iz sklada za brezposelne. V tej državi so prvi izbruh novega koronavirusa zabeležili marca v domu za ostarele. Doslej se je okužilo manj kot 23.000 ljudi, umrlo pa jih je 1140.

Na Floridi bodo julija odprli zabaviščni park Disney World, a s številnimi omejitvami, brez ognjemetov, parad in velikih druženj, junaki iz risank pa ne bodo več objemali otrok. Na Floridi so doslej našteli 60.000 okužb in 2600 mrtvih.

Koronavirus je v eni manj prizadetih držav Wisconsinu zahteval odmevno žrtev v obliki odpovedi velikega mlekarskega sejma, ki kot Svetovna razstava mleka poteka že 53 let. Lani se ga je udeležilo 62.000 sodelujočih iz 100 držav. Neuradno svetovno prvenstvo v mlekarstvu bi moralo potekati od 29. septembra do 3. oktobra. Morda bo spet prihodnje leto, piše STA.