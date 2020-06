Kdaj bo Slovenija spet odprla mejo z Italijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po napovednih ministrstva za zunanje zadeve bosta slovenski zunanji minister Anže Logar in njegov italijanski kolega Luigi Di Maio izmenjala stališča o aktivnostih EU za izhod iz gospodarske in družbene krize zaradi pandemije koronavirusa.

Na obisk v Ljubljano prihaja italijanski zunanji minister Luigi Di Maio Foto: Reuters

Ministra se bosta pogovarjala tudi o dvostranskem sodelovanju in nekaterih drugih aktualnih evropskih temah, kot so migracije in razmere v državah Zahodnega Balkana, poroča STA. Gre za prvo srečanje obeh zunanjih ministrov v živo. V obdobju po imenovanju nove vlade v Sloveniji sta ministra sicer že opravila več pogovorov prek videopovezave.

Italijani morajo po vstopu v Slovenijo še vedno v 14-dnevno karanteno

Italija je v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v sredo odpravila omejitve na svojih mejah za državljane drugih držav Evropske unije, Velike Britanije, Norveške in Švice. Slovencem tako od srede po vstopu v Italijo ni treba za 14 dni v karanteno.

Po drugi strani je za italijanske državljane še vedno obvezna 14-dnevna karantena po vstopu v Slovenijo, razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane prenočitve, za lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Prost vstop v Slovenijo bo za italijanske državljane mogoč šele, ko bo Slovenija Italijo uvrstila na seznam držav za prost vstop, poroča STA.