Avstrijci želeli v Slovenijo, a jih niso spustili v državo #video

Državljani Avstrije bi morali od danes vstopati v Slovenijo brez omejitev, a se je zapletlo. Slovenski organi naj bi namreč na meji zavračali avstrijske državljane, ti so se morali zato obrniti in se vrniti v Avstrijo.

Državljani Avstrije bi morali od danes v Slovenijo vstopati brez omejitev. Vlada je to odločitev sprejela v četrtek, ko je Avstrija odpravila zdravstveni nadzor na mejah z vsemi sosednjimi državami razen z Italijo. Na seznamu držav, iz katerih je v Slovenijo mogoče vstopati brez omejitev, sta poleg Avstrije za zdaj le še Hrvaška in Madžarska. A na meji med Slovenijo in Avstrijo se zapleta, na kar so na novinarski konferenci opozorili tudi predstavniki medijev.

Avstrijci v Gornji Radgoni obračajo na mostu

Kot je dejal vladni govorec Jelko Kacin, se zapleta v Gornji Radgoni. "Rečeno mi je bilo, da vozila obračajo na mostu, da jih ne spuščajo na našo stran. Potem sem šel zadevo preverit na ministrstvo za notranje zadeve, kjer smo mi žal res sporočili, da je navodilo, ki so ga prejeli, vsebovalo usmeritev, da se promet za avstrijske državljane, ki vstopajo v Slovenijo, sprošča šele ponoči, ob polnoči, iz petka na soboto," je pojasnil Kacin.

Tudi Kacin je mislil, da se meja odpira danes

"Živel sem v prepričanju, da bi se to moralo zgoditi v noči iz četrtka na petek. In zato so tudi mnogi avstrijski državljani krenili proti Sloveniji. V nadaljevanju je govoril tudi z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom, ki mu je potrdil, da je bila takšna tudi odločitev vlade," je povedal Kacin.

Verjetno je prišlo do šuma pri komuniciranju

Domneva, da je prišlo do šuma pri komuniciranju med vrhom ministrstva in slovensko policijo. Zdaj te stvari usklajujejo in upa, da bo ta zaplet rešen in bodo lahko avstrijski državljani vstopili na našo stran.