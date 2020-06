Dobre novice: danes brez novih okužb

Zaradi okužbe z novim koronavirusom se v bolnišnici zdravi še pet ljudi. Vsi se zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru. V Sloveniji je zaradi koronavirusa do zdaj umrlo 109 ljudi, včeraj ni življenja izgubil noben bolnik. Skupno je v Sloveniji potrjenih 1.477 primerov okužbe.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 828

- Št. pozitivnih: 0

- Št. hospitaliziranih: 5

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 292

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/YS1n6UAbDJ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 4, 2020

Na intenzivni negi ni več nobenega bolnika, ki bi se zdravil zaradi covid-19. Na ljubljanski infekcijski kliniki so na intenzivni negi zdravili 35 bolnikov, najmlajši je imel 38 let, najmlajši bolnik, ki je umrl, pa 61 let.

V Mariboru v karanteni 42 ljudi

Zadnje primere so v preteklih dneh potrdili v Mariboru, kjer so okužbo potrdili pri dveh šolarjih in njuni mami. Skupno je tam zdaj v karanteni 42 ljudi, gre za sošolce, družinske člane in prijatelje. Od kod so prinesli virus oziroma ali je prišel iz tujine, ni jasno, saj je epidemiološko poizvedovanje še v teku.