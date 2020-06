Zajc: Turistični boni bodo zaživeli pred začetkom počitnic

Vlada bo ta teden pripravila in sprejela uredbo, ki bo jasno določila uporabo turističnih bonov, je v oddaji Koda na TV Slovenija napovedal državni sekretar Simon Zajc. Kot je dodal, bo nato odvisno, kako hitro bo sistem za uporabo bonov vzpostavila finančna uprava, "v nobenem primeru pa to ne bo pozneje kot z začetkom šolskih počitnic".

Turistični boni so del tretjega protikoronskega zakona za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Prejeli jih bodo vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v vrednosti 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko do konca leta za plačilo prenočitve oziroma prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji, spomni STA.

V skladu z zakonom bodo sicer turistični boni evidentirani v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs), ki bo poskrbela tudi za povračilo stroška nastanitve izbranemu turističnemu ponudniku.

Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo določila uredba, ki jo bo vlada po napovedi državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca sprejela še ta teden.

"Potem pa bo odvisno, koliko hitro bo Furs, ki bo izvajalec tega ukrepa, sposoben v ozadju sposoben pripraviti sistem. Mi želimo in spodbujamo Furs, da to stori čim prej, v nobenem primeru pa to ne bo pozneje kot z začetkom šolskih počitnic," je danes v oddaji Koda pojasnil Zajc.

Hoteli večinoma ostajajo zaprti

Večji hoteli po Ljubljani in drugih mestih zaradi premajhnega števila rezervacij v večini ostajajo zaprti. "Povpraševanje po hotelskih zmogljivostih v Ljubljani ostaja na razmeroma nizki ravni. V Ljubljani imamo štiri oziroma pet hotelov in smo vse rezervacije preusmerili v hotel Union. Tu nam je uspelo zapolniti 18 od 200 sob. Po najbolj optimističnih napovedih bi lahko letos dosegli polovično zasedenost v primerjavi z lanskim letom," je pojasnil Matej Rigelnik, glavni izvršni direktor družbe Union hoteli.

"Trenutno imamo v Ljubljani vsako noč registriranih približno 40 prenočitev, številka se vsako noč povečuje. Nekaj tujcev je že v Ljubljani," pa je dejala Petra Stušek, direktorica Javnega zavoda Turizem Ljubljana.

Ljubljanski turistični ponudniki in hotelirji opozarjajo, da boni velikim hotelom v mestih ne bodo v korist, saj je večina njihovih gostov v prestolnici iz poslovnih razlogov. "Seveda smo veseli vsake spodbude na ravni države in podpiramo sleherni ukrep. Je pa res, da so turistični boni primarno namenjeni bolj termalnim in obalnim produktom. Tako so manj primerni za mestno destinacijo," je prepričan Rigelnik.

V Ljubljani ostajajo pozitivni

Vseeno pa v Ljubljani ostajajo pozitivni. "Pričakujemo, da se bo kdo odločil tudi za druge vrste dopust, kot ga je bil morda navajen do zdaj. Zakaj pa se ne bi v letošnjem letu številni Slovenci odločili za tako imenovani city break ali kratke mestne počitnice po številnih evropskih mestih po Evropi ali pa tudi zunaj Evrope. Zakaj ne bi tega naredili v lastni prestolnici," razmišlja Stuškova.

Najvišja globa ob zlorabi bona, od 3.000 do 40 tisoč evrov se za prekršek kaznuje ponudnik storitev, če unovči bon za neopravljeno storitev ali v primeru, če za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višje cene.

Kazen od 200 do 600 evrov pa lahko doleti upravičenca, ki prenese bon v neskladju z zakonom. Prenos bona med družinskimi člani naj bi neuradno potekal kar prek pisne izjave. Več pa bo znano, ko bo dokončno vlada pripravila uredbo.