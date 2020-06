Strokovnjak opozarja: Ponudniki turističnih storitev lahko bone zavrnejo

Turistični boni predstavljajo priložnost, da ponudniki storitev dokažejo svojo kakovost, raznovrstnost in edinstvenost, meni Emil Juvan s portoroške fakultete za turistične študije Turistica. "Vsekakor ni dovolj, da ponudijo le nočitev z zajtrkom," je poudaril in izpostavil pomen sodelovanja, s katerim bi se učinek bonov razširil po destinaciji, poroča STA.

Nočitev z zajtrkom ne bo dovolj, da bi v destinacijo pritegnili Slovence, ravno zato, ker večji del države domačemu gostu omogoča dnevni obisk. "Torej ni potrebe po prenočevanju, razen, ko nam destinacija z doživetji ponudi dovolj razlogov za prenočitev," je ocenil Juvan.

"V Sloveniji smo doma, poznamo slovensko kulinariko, naravo, večino običajev, jezik in narečja. Nekako logično je torej, da potrebujemo bolj prefinjen način za doseganje osnovnega namena počitnic: uživanje, drugačnost, unikatnost in kakovost. To so atributi, ki jih morajo ponudniki nastanitev in destinacija opredmetiti in zelo hitro sporočiti slovenskemu gostu," je izpostavil Juvan.

Ključno sodelovanje med ponudniki nastavitev in doživetij

Ključno vlogo bo pri tem igralo medsebojno sodelovanje med ponudniki nastavitev in lokalnimi ponudniki doživetij. Tako bi namreč na eni strani ustvarili dovolj zanimiva doživetja, da bi prepričali Slovence o obisku destinacije, hkrati pa bi znotraj nje kolegialno delili multiplikativne učinke turističnih bonov.

Na vprašanje, ali je smiselno razlikovati cene oziroma ponudbo glede na način plačila, Juvan odgovarja, da to ni niti smiselno niti zakonito. "Pri ponudbi pa smo lahko bolj fleksibilni, torej prilagajamo vsebino. Ponudniki imajo pravico - ali priložnost - dokazati svojo kakovost, raznovrstnost, unikatnost in na tak način prepričati potrošnika," je poudaril.

"Med gosti naj ne bo razlik"

Juvan je pozval tudi, naj ponudniki ne delajo razlik med tujimi gosti, domačimi gosti in tistimi, z boni. Opozoril je, da potrošnikom ni trebna razkriti, kako bodo storitev plačali. Ponudniki se lahko sicer odločijo, da bonov kot plačilnih sredstev ne sprejemajo, a v sedanji situaciji velika večina tega verjetno ne bo storila.

Primere iz zadnjih tednov, ko so nekateri ponudniki strankam pošiljali dražje informativne ponudbe za primer plačila z boni, Juvan pripisuje nejasnosti situacije. Pravi, da ponudniki niso bili načrtno zavajajoči." Uredbe namreč še ni, zato je težko soditi o motivih, ki so te ponudnike vodili.

Kljub vsemu se bo gledalo cene

Juvan izpostavlja turistične organizacije, ki morajo zagotavljati poštenost svojih ponudnikov in o tem kredibilno in ažurno obveščati potencialne obiskovalce. Potrošniki se bodo za dopust odločili glede na zadovoljevanje svojih pričakovanj in potreb, kot so cene in trajanje. Ob tem pa bo zelo pomembna tudi kakovost, poštenost, varnost in podoba destinacije.

Pomembno bo tudi, kakšna pravila bo za koriščenje bonov postavila država. Po oceni Juvana bo nujno zagotoviti, da bo uporabnik bona prisoten na lokaciji v času njegove unovčitve in da bo imel v primeru prenosa bona ustrezno potrdilo prvotnega upravičenca. Preverjati bo tudi treba, ali imajo ponudniki, ki bodo bone unovčevali pri državi, kapacitete, ustrezne številu unovčenih bonov za posamezno obdobje.

Prav tako bo treba zagotoviti, da bodo lahko boni unovčeni le pri ponudnikih, ki delujejo v skladu z zakonodajo s področja opravljanja gostinske nastanitvene dejavnosti. Ne nazadnje pa bo nujno jasno opredeliti storitve, za katere se lahko koristijo boni, in hkrati odgovoriti na vprašanje, kako se bodo obravnavala različna odstopanja od teh storitev, poroča STA.