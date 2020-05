Vse podrobnosti o predlaganem unovčenju turističnih bonov #video

Vlada je za oživitev slovenskega turizma v okviru tretjega svežnja protikoronskih ukrepov predvidela izdajo turističnih bonov za plačilo prenočitve oziroma prenočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih v Sloveniji. Kosilo, večerjo ali drugo storitev bo moral lastnik bona plačati iz lastnega žepa.

Do bona upravičeni le prebivalci s stalnim naslovom v Sloveniji

Predlog zakona predvideva, da je do bona v vrednosti 200 evrov upravičena polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020. Torej tudi tuji državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Preostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v vrednosti 50 evrov. Po predlogu zakona slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini do bona ne bodo upravičeni.

Bone bodo upravičenci lahko izkoristili do konca leta. Če tega ne bodo storili, ne morejo zahtevati izplačila bona v denarju, piše v predlogu zakona.

Od bona se ne plača dohodnina

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina, prav tako se bon ne upošteva za ugotavljanje materialnega položaja vlagatelja in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Boni bodo izdani v elektronski obliki oziroma jih bodo prebivalci lahko unovčili pri posameznem ponudniku storitev na podlagi davčne številke. V celoti jih bo treba porabiti pri enem ponudniku storitev.

Kje bomo letos počitnikovali Slovenci?

V veljavi konec junija?

Vlada si sicer želi, da bi lahko ukrepi iz tretjega svežnja začeli veljati že 1. junija, a bodo bone prebivalci predvidoma lahko začeli unovčevati šele konec junija. Po sprejemu v državnem zboru mora namreč vlada v osmih dneh pripraviti uredbo, ki bo natančno določila, na kak način bodo boni dodeljeni in kako jih bo mogoče uporabiti. To pa bo morala v okviru presoje državnih pomoči potrditi še Evropska komisija.

Državni zbor bo sveženj ukrepov po nujnem postopku predvidoma pretresal v petek. Odbor DZ za delo pa bo ukrepe obravnaval danes po koncu redne seje DZ. Razprava je predvidena skoraj do polnoči, kar pomeni, da se bo obravnava tretjega protikoronskega paketa začela ob polnoči.

Državo bo izdaja bonov stala 345 milijonov evrov, vlada pa pričakuje, da bodo dopustniki za storitve, ki jih na izbrani lokaciji ne bodo mogli plačati z bonom, porabili dodatnih 172 milijonov evrov.

Visoke kazni za ponudnike storitev

Če bo ponudnik storitve, ki je pravna oseba, unovčil bon za storitve, ki niso nastanitev oziroma nastanitev z zajtrkom, bo lahko kaznovan z globo od treh do 40 tisoč evrov. Z globo od 1.500 do 20 tisoč evrov se za isti prekršek kaznuje samostojnega podjetnika posameznika, z globo od 1.200 do 4.000 evrov se kaznuje posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 1. 200 evrov do 4.000 evrov se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe. Z globo od 600 do 2.000 evrov se za prekršek kaznuje odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika. Z globo od 400 do 1.800 evrov se za prekršek kaznuje odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Nadzor bo izvajal tržni inšpektorat

Nadzor nad ponudnikom storitev bo po predlogu zakona izvajal tržni inšpektorat (Tirs) v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. Finančna uprava (Furs) bo Tirsu na zahtevo zagotavljala podatke za izvajanje nadzora, in sicer podatke o ponudniku storitev: matično številko zasebnika ali pravne osebe in davčno številko; podatke o osebi, ki je unovčila bon – upravičencu do bona (gostu): osebno ime upravičenca do bona, davčno številko; datum prihoda in odhoda gosta.