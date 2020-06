Najboljši podatki v Rusiji po dveh tednih

V Rusiji so v zadnjem dnevu zabeležili 134 smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa, kar je najnižje dnevno število smrtnih žrtev te bolezni po 25. maju, ko so imeli 92 smrti. Skupno so doslej v Rusiji našteli 5859 smrtnih žrtev covida-19, so danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočile ruske oblasti.