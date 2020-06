Zadnji podatki: po petkovi peterici novo okužbo potrdili le na Jesenicah

Potem ko so pristojni v Sloveniji v petek v Ljubljani in na Jesenicah odkrili pet novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka maja, so v soboto ob 229 testiranjih potrdili eno novo okužbo. Za boleznijo covid-19 v soboto pri nas ni umrl nihče. Do zdaj so pri nas potrdili 1.485 primerov okužb in 109 smrtnih žrtev. V soboto je bilo sicer v državi 17 aktivno okuženih, novo potrjeno okužbo pa so pristojni odkrili na Jesenicah.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 6. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 229

- Št. pozitivnih: 1

- Št. hospitaliziranih: 5

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1 | 293

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/B3vQSiAXmU — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 7, 2020

Zaradi okužbe z novim koronavirusom je bilo v soboto hospitaliziranih pet ljudi, od tega ni noben bolnik na intenzivni negi. Enega bolnika so po zdravljenju odpustili iz bolnišnične oskrbe, je razvidno iz podatkov, ki jih je na Twitterju objavila slovenska vlada. Skupno število odpuščenih iz bolnišnic se je s tem povečalo na 293.

Novo okužbo potrdili na Jesenicah

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org so pristojni v soboto novo okužbo potrdili na Jesenicah. Po informacijah z omenjene spletne strani so na Jesenicah do zdaj potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Aktivno obolelih je trenutno šest občanov, sedem jih je bolezen covid-19 že prebolelo, zabeležili pa so tudi eno smrtno žrtev.

V jeseniški bolnišnici niso zabeležili novih okužb z novim koronavirusom. Foto: STA

V četrtek so na Jesenicah okužbo potrdili pri eni od eni od medicinskih sester v jeseniški bolnišnici. V petek so okužbo potrdili tudi pri njeni hčerki, ki obiskuje tamkajšnjo osnovno šolo Prežihov Voranc. V petek so nato na Jesenicah potrdili še štiri okužbe z novim koronavirusom, vendar pa po poročanju STA nobena od njih ni izhajala iz jeseniške bolnišnice.

Testiranja v jeseniški bolnišnici namreč do zdaj niso potrdila drugih okužb, bodo pa testiranje zaposlenih in bolnikov ponovili v sredo. Do takrat v veljavi ostajajo vsi sprejeti ukrepi za preprečevanje širitev okužbe, poroča STA. Bolnišnica ostaja zaprta za obiskovalce, dovoljena je le prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku in partnerja pri porodnicah. Spremenjeno ostaja tudi delo na gastroenterološkem oddelku, kjer je delala okužena medicinska sestra.