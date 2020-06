Han razkril povod za interpelacijo zoper Hojsa

Kot je v izjavi za medije v DZ pojasnil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, se zaveda, da od imenovanja vlade še ni minilo sto dni in da velja dogovor, da se interpelacij v tem času ne vlaga. Toda ob nekaterih vladnih potezah opozicija "enostavno ne more stati križem rok", je po poročanju STA dejal Han.

Glavni povod je bila po njegovih besedah odločba ministrstva za notranje zadeve, ki omogoča Thompsonov koncert v Mariboru. "Gre za zadevo, ki se ne bi smela zgoditi, ker upam, da v 21. stoletju v Sloveniji ne bomo poveličevali ustaškega režima," je pojasnil Han.

Drugim po njegovih navedbah spornim zgodbam so se sicer namenoma ravno zaradi tega, ker od imenovanja vlade še ni preteklo sto dni, izognili in se ob pripravi predloga besedila za interpelacijo osredotočili samo na omenjeno odločbo ministrstva. Predlog so poslali tudi drugim opozicijskim poslanskim skupinam. Pričakujejo, da ga bodo v miru pogledale in se odločile, ali prispevajo svoje podpise. Ne glede na njihovo odločitev pa bodo predlog vložili, je napovedal. "Ali bo to torek, sreda ali četrtek, ta trenutek niti ni tako pomembno," je še dejal.

Ob tem je Han po pisanju STA dodal, da bi si želel, da ministrstvo za notranje zadeve to odločbo umakne "in bomo vsi na neki način zadovoljni". "Če gre za pravo stvar, za zagovarjanje pravih vrednot, je tudi ena stran dovolj," je odgovoril na vprašanje, ali bo torej besedilo za interpelacijo kratko.

Za SD nesprejemljivo, da bi se organiziral koncert s promocijo ustaštva

Glede Hojsovih navedb v nedeljski oddaji Politično na Televiziji Slovenija, da je bil tudi sam presenečen, da v postopke ni bil vpleten in da so odločbo sprejele pristojne službe na ministrstvu na podlagi sklepa sodišča, je Han dejal, da bo, če bo Hojs s tem lahko odgovoril na interpelacijo in bodo lahko imeli pogovore, vsem lažje. Na vprašanje, ali glede na to, da vlagajo interpelacijo, ne verjamejo, da minister ni vedel nič, je Han odgovoril, da je bilo jasno, kdo ve za tako pomemben dokument, pri katerem je jasno, da se bo razburila ne le slovenska, ampak tudi tuja javnost. "Če pa ne ve, je pa še slabše - če notranji minister ne ve, da bo z odločbo notranjega ministrstva naredil za moje pojme celo incident mednarodnih razsežnosti," je dejal.

Na vprašanje, ali z interpelacijo v kot stiskajo tudi SMC in DeSUS, ki sta se v izjavah opredelili proti koncertu, je odgovoril, da tega namena niso imeli. Če interpelacije ne bi pripravili, bi bili po Hanovem prepričanju deležni vprašanj, kaj bodo naredili in ali se jim zdi tak koncert v redu. "To zgodbo smo pač morali zapreti, kaj bodo druge stranke naredile, pa je njihova odločitev," je dodal in poudaril, da je za SD nesprejemljivo, da bi se organiziral koncert, na katerem se bo promoviralo ustaštvo.