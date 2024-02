Neuradno: Lindav se bo upokojil. Je razlog krivo pričanje?

Da Lindav odhaja v pokoj je včeraj prvi poročal Pop TV. Po neuradnih informacijah novinarjev 24ur naj bi notranja preiskava policije ugotovila, da je Lindav lagal o izjavah glede takrat neformalnega svetovalca predsednika vlade Miloša Njegoslava Milovića. Policija naj bi tako Lindavu očitala storitev kaznivega dejanja. Med slednje spada tudi razkrivanje tajnih podatkov.

Proti Lindavu naj bi bile sicer vložene dve kazenski prijavi. Policija za 24ur navedb o upokojitvi Lindava ni komentirala.

Vprašanja o upokojitvi Lindava smo poslali na policijo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.

Lindav obtožbe do sedaj zanikal

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je novembra lani očitke o razkrivanju tajnih podatkov zanikal. Vsa njegova izvajanja so bila usmerjena zgolj v pojasnjevanje političnega vplivanja na zadeve, povezane z delom policije, kar pa ne predstavlja tajnih podatkov, je po zaslišanju Lindava pred Knovsom sporočil njegov odvetnik.

Ovadba Bobnarjeve in Lindava

Konec lanskega leta so mediji poročali o neuradnih informacijah, da naj bi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) zaradi suma izdaje tajnih podatkov na državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjo ministrico Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Lindava, a so prejem take ovadbe že tedaj za STA zanikali tako na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani kot na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) in posebnem oddelku SDT za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. "Na posebnem oddelku SDT nismo prejeli kazenske ovadbe Sove zoper imenovani osebi," so tedaj navedli na slednjem.