Ovadba, ki je ni: je šlo le za diskreditacijo Bobnarjeve in Lindava?

Konec lanskega leta je namreč Reporter poročal, da naj bi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) zaradi suma izdaje tajnih podatkov na državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjo ministrico Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Lindava, a so prejem take ovadbe že tedaj za STA zanikali tako na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani kot na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) in posebnem oddelku SDT za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. "Na posebnem oddelku SDT nismo prejeli kazenske ovadbe Sove zoper imenovani osebi," so tedaj navedli na slednjem.

Da take ovadbe ni bilo, je zdaj potrdil tudi Informacijski pooblaščenec, ki je pred dvema tednoma na podlagi pritožbe enega od spletnih portalov zahteval vpogled v dokumentacijo Sove, in v odločbi zapisal, da organ ne razpolaga niti s kazensko ovadbo niti z dokumentom, ki bi smiselno predstavljal kazensko ovadbo zoper Bobnarjevo in Lindava. "Iz postopka, ki ga je izvedel Informacijski pooblaščenec pri organu, namreč ne izhaja, da je bila ta ovadba oziroma naznanilo vloženo s strani organa," sta sporočila zagovornik Bobnarjeve Luka Švab in zagovornik Lindava Gregor Verbajs.

Po njunem mnenju je bila tako objava v medijih namenjena zgolj diskreditaciji njunih strank. Ob tem sta po njunih besedah posebej zaskrbljujoča "manipulacija in sum zlorabe državnega organa, kot je Sova, za obračun s posamezniki", kar je v demokratični družbi, ki prisega na vladavino prava, popolnoma nedopustno.

Odvetnika sta napovedala, da bosta uporabila vsa pravna sredstva za zaščito pravic in dobrega imena ter časti obeh vpletenih oseb.

Sova ničesar ne potrjuje in ne zanika

Na Sovi informacij o vloženi kazenski ovadbi takrat niso ne potrdili ne ovrgli, saj agencija konkretnih postopkov v zadevi, ki je označena s stopnjo tajnosti, ne more pojasnjevati, so tedaj navedli za STA. Danes so glede na očitke zagovornikov dodatno pojasnili, da agencija nikoli ne komentira (niti ne potrdi niti ne zanika) zadev, ki še niso zaključene in se nanašajo na njeno delovno področje. Enako velja tudi za morebitne postopke drugih organov.

Bobnarjevo in Lindava naj bi sicer po decembrskem poročanju Reporterja ovadili, ker naj bi Bobnarjeva na zaprtem delu seje preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume političnega vpletanja v policijo, dejala, da je v času, ko je še bila ministrica, dobila tudi informacijo, da naj bi se premier Robert Golob osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov. Trdila naj bi, da je za to informacijo izvedela od Lindava. Na Sovi so te navedbe zavrnili kot neresnične.

Stališče Sove ob tem ostaja, kot so zapisali že decembra, "da agencija v predmetni zadevi glede ravnanja s tajnimi podatki utemeljeno pričakuje od vseh deležnikov, da dosledno upoštevajo določbe zakona o tajnih podatkih". "Vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek ali se je seznanil z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti. Na vsako ravnanje v nasprotju z določbami zakona morajo pristojni organi ustrezno odreagirati," so dodali.

Ali bi lahko v tej zadevi sicer potekal postopek, začet tudi po uradni dolžnosti ali na podlagi naznanila ali ovadbe katerega drugega prijavitelja, še ni jasno. STA sicer na nekatera pojasnila specializiranega tožilstva o tem še čaka. Tudi o informaciji, da naj bi po nekaterih neuradnih informacijah preiskovana komisija DZ že lani novembra prejela zaprosilo SDT za posredovanje zvočnega zapisa zaslišanja z zaprtega dela seje zaradi obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov. Že decembra so na tožilstvu in policiji sicer za STA in N1 pojasnjevali, da v skladu z zakonom o tajnih podatkih ne morejo in ne smejo komentirati primerov, ki so povezani s tajnimi podatki.