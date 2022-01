Neodgovorno in nevarno: pijan s tovornjakom vijugal po avtocesti

Policisti so včeraj popoldan na avtocesti ustavili madžarskega voznika tovornega vozila, ki je imel skoraj dva promila alkohola v krvi, so sporočili s Policijske uprave Celje. Z vijuganjem po avtocesti je ogrožal tudi preostale voznike.

V torek nekaj čez 17. uro je celjske policiste občan obvestil o vozniku tovornega vozila s priklopnikom, ki je na območju Vranskega vijugal po avtocesti in nasploh zelo negotovo vozil ter ogrožal preostale udeležence cestnega prometa.

Policisti Postaje prometne policije so ob 17.15 pred izvozom Trojane voznika ustavili in opravili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel madžarski voznik 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali nekaj manj kot dva promila alkohola v krvi.

"Voznika smo pridržali. Danes zjutraj smo ga privedli na Okrajno sodišče v Celju, kjer mu je sodnica izrekla 1.200 evrov globe, stransko sankcijo 18 kazenskih točk in prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Slovenije za dobo enega leta," so še sporočili s Policijske uprave Celje.

Vozniku, ki je policijo obvestil o nevarni vožnji madžarskega voznika, pa so se zahvalili, saj so lahko tako voznika hitro ustavili in izločili iz prometa ter s tem preprečili morebitne hude posledice njegove neodgovorne vožnje.

Na Gorenjskem ustavili pijano voznico

Tržiški policisti so včeraj na podlagi prijave nezanesljive vožnje ustavili voznico, ki je bila močno pod vplivom alkohola. "Preizkus alkoholiziranosti je pri njej pokazal rezultat 1,01 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznico so domov odpeljali njeni znanci. Prevoz do doma si, prosimo, zagotovite, še preden sami pod vplivom alkohola sedete za volan, in ne ogrožajte drugih," pa so v sporočilu za javnost zapisali pri Policijski upravi Kranj.