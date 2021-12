Kljubovanje fiziki: tako se samodejno ustavi tovornjak #video

Volvo je pri osebnih vozilih znan po svojih naprednih rešitvah in pospešenem razvoju varnostno-asistenčnih sistemov. S paketom rešitev City Safety so s pomočjo radarja in kamere na vrhu vetrobranskega stekla poskrbeli, da pri nižjih hitrostih le redko še pride do trčenja. Njihov sistem je zmožen prepoznati tako pešce kot tudi avtomobile, v primeru neaktivnosti voznika pa sistem samodejno zavira in prepreči najhujše. A pri Volvu to tehnologijo vgrajujejo tudi v tovornjake in z zgornjim video posnetkom so v najlepši luči prikazali kako se polno naložen tovornjak s skupno maso 40 ton lahko presenetljivo hitro ustavi.

Ko že izgleda, da se ne bo izšlo

V posnetku sicer ni razvidna hitrost vožnje, a je moč zavorne sile vsekakor impresivna. Sistem samodejnega zaviranja je v zadnjem trenutku s polno močjo zaviral in se ustavil le nekaj centimetrov pred napihljivim testnim avtom. Zavorna pot je bila izredno kratka in čeprav voznika opozorila glasen alarm, voznik ni zmožen odreagirato tako hitro kot računalnik. Tudi moč zaviranja ni primerljiva zaviranju, ki ga sproži računalnik.

Alarm sicer lahko predrami voznika, da prične z zaviranjem, a če bo le ta prepozen bo na pomoč vseeno priskočila avtomatika. Sistem je zasnovan tako, da pomaga vozniku ali pa v celoti prevzame zaviranje v sili. Še najbolj impresivno pri vsem tem je moč zaviranja in kratka zavorna pot 40 ton težkega tovornjaka.