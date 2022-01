Veseli december: policijski sindikalist pijan povzročil kaos na cesti

Vprašanja smo naslovili tudi na Generalno policijsko upravo, od koder so nam odgovorili, da so prometni policisti 23. decembra lani nekaj po četrti uri popoldne v Krškem obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo.

Vinjeni voznik je vijugal po cesti, vozil po nasprotni strani in podrl ograjo

Na številko 113 so prejeli več klicev o nezanesljivi vožnji voznika passata s krškimi tablicami. 56-letni voznik je peljal po glavni cesti od Brestanice proti Krškemu. Pri elektrarni v krožišču je zavil na obvoznico in nadaljeval vožnjo proti Vidmu in Krki. Med vožnjo je vijugal po cesti, vozil po nasprotni strani vozišča, podrl jekleno varovalno ograjo, zapeljal na pločnik in se skoraj zaletel v nasproti vozeča vozila.

Policistom je voznika uspelo ustaviti v Krškem v Žadovinku. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,90 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili strokovni pregled. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo kazensko ovadili.

Za razjasnitev okoliščin so policisti zaprosili morebitne očividce

Poleg tega so policisti Policijske uprave Novo mesto za razjasnitev vseh okoliščin morebitne očividce ter voznice in voznice, ki so med 16. uro in 16.13 na relaciji od Brestanice do Krškega in nato na obvoznici od HE Krško do Žadovinka srečali črnega passata s krškimi tablicami, ki je vijugal po cesti, zaradi česar so se mu morali umikati, da so se izognili prometni nesreči, prosili, da pokličejo na telefonsko številko policije 113.

Postopek je v nadaljevanju prevzelo Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, so še sporočili.

Predsednika Policijskega sindikata Slovenije Roka Cvetka smo povprašali, ali drži, da je član Policijskega sindikata Slovenije Roman L. vozil pod vplivom alkohola, da je zbežal s kraja dogodka in ali se je to res zgodilo po sestanku policijskega sindikata, na katerem naj bi bil prisoten tudi Roman L. Odgovorov še nismo prejeli. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.