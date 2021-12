Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek okrog 18. ure sta na železniškem prehodu v naselju Gornje Brezovo v občini Sevnica trčila osebno vozilo in potniški vlak. V nesreči ni bilo poškodovanih. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom vozilo z železniških tirov izvlekli na varno in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V tem času je bil nekaj časa oviran železniški promet, so zapisali v Centru za obveščanje Republike Slovenije.