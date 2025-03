Na shodih v Ljubljani in Kopru so ob današnjem mednarodnem dnevu žensk izpostavili problematiko feminiziranosti nekaterih poklicev, ki so po opozorilih protestnikov podplačani in podcenjeni. Zato so so zahtevali izboljšanje delovnih pogojev v teh poklicih.

V Ljubljani je protest pod geslom Nočem cvetlice, daj mi delavske pravice pripravilo Študentsko društvo Iskra. Namen protesta je bil izpostaviti problem feminiziranosti poklicev v sektorjih, kot so vzgoja in varstvo otrok, zdravstvena oskrba in nega, skrb za starejše, živilsko-predelovalna in tekstilna industrija, maloprodaja, kuhanje ter čiščenje. "Kamorkoli se v teh sektorjih obrnemo, naletimo na katastrofalne delovne pogoje, sramotno nizke plače in preobremenjenost kadra," so opozorili v društvu Iskra.

Zato so na protestu zahtevali višje plače in izboljšanje delovnih pogojev za delavstvo v feminiziranih poklicih, trajen sistemski vir financiranja za domove za starejše, okrepitev sistema javnih vrtcev, znižanje plačila in povečanje njihove dostopnosti ter podružbljanje in samoupravljanje sistema javnih storitev.

Shod se je začel ob 16. uri na Kongresnem trgu in se nato premaknil v Miklošičev park ter se malo pred 18. uro končal na Prešernovem trgu. Po ocenah organizatorjev se ga je udeležilo okoli sedemsto ljudi.

Koper: "Če ne stavkamo, svet stoji"

Enake zahteve kot v Ljubljani so izrazili tudi protestniki na dopoldanskem shodu v Kopru, ki ga je pod geslom Če ne stavkamo, svet stoji organiziral Socialistrski bralni krožek. Po njihovih ocenah se je shodu zbralo med sto in 150 ljudi. Namen shoda je bil sicer "prazniku povrniti prvotno protestniško in delavsko vsebino, ki je danes več nima", so sporočili organizatorji.