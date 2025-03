V Srbiji danes potekajo novi množični shodi v organizaciji študentov. Pozive k državljanski nepokorščini in drugi splošni stavki, ki je prvič potekala konec januarja, so tudi tokrat podprli številni sindikati in združenja, poročajo srbski mediji. Množični protesti po državi potekajo od smrtonosne novembrske nesreče v Novem Sadu.

Srbski študenti so državljane v minulih dneh na družbenih omrežjih vnovič pozvali k t. i. splošni stavki. V pozivu so tako kot pred stavko 24. januarja zapisali, naj se jim pridružijo na ulicah, naj ne hodijo v službo in naj ničesar ne kupujejo.

V objavah so državljane pozvali, naj ne hodijo v kavarne in restavracije, kina in gledališča, ter jim svetovali, naj si v službi vzamejo prost dan ali bolniško odsotnost. "To ni samo protest, to je borba za odgovornost, pravico in prihodnost," so med drugim sporočili.

Akcijo študentov je po poročanju portala N1 Srbija podprl tudi razširjeni rektorski kolegij Univerze v Beogradu, ki je zaposlene v ustanovah univerze pozval, naj danes ne delajo. Odločitev o ustavitvi dela so sprejele tudi posamezne odvetniške zbornice, vključno z beograjsko in vojvodinsko, stavki pa so se pridružile tudi številne kulturne ustanove, kavarne in restavracije.

Na protestnem shodu bodo obiskali 14 javnih podjetij in institucij

Študenti in srednješolci so za danes napovedali protestne pohode v Beogradu in Novem Sadu, protesti pa po poročanju srbskih medijev potekajo tudi v več drugih mestih po državi.

V Novem Sadu so se študenti, srednješolci in drugi državljani tako že odpravili na šesturni pohod, v okviru katerega nameravajo obiskati 14 javnih podjetij in institucij. Srednješolci v Beogradu so protestni pohod napovedali za danes popoldne.

Študentski protesti po državi so se začeli po zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra, ki je zahtevalo 15 življenj. Študenti med drugim zahtevajo objavo vseh dokumentov o prenovi postaje in kaznovanje odgovornih.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat zatrdil, da je vlada izpolnila vse zahteve študentov. Za nadaljevanje protestov pa so oblasti obtožile opozicijo in krivdo pripisale tudi vplivom iz tujine.