Na Krvavcu so v četrtek zvečer reševali osebo, ki se je huje poškodovala pri padcu. V UKC Ljubljana so jo prepeljali s helikopterjem. Foto: GRS Kranj

Reševalci iz Gorske reševalne službe Kranj in ekipa Nujne medicinske pomoči Kranj so v četrtek nekaj po 19.00 na Krvavcu reševali osebo, ki se je pri padcu huje poškodovala. Poškodovanca so v ljubljanski klinični center odpeljali s helikopterjem.

Kranjski gorski reševalci so bili o poškodovani osebi na Krvavcu obveščeni v četrtek nekaj po 19. uri. Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, so s terenskimi vozili na prizorišče nesreče sledili ekipi nujne medicinske pomoči iz Kranja, ji pomagali oskrbeti ponesrečenega in pripraviti za transport.

Kljub temu, da je bila v času reševanja tema, jim je pri transportu v ljubljanski klinični center pomagal helikopter z reševalcem in zdravnikom GRS Kamnik.

Za podrobnejše informacije glede reševanja smo se obrnili na Policijsko upravo Kranj. Odgovore bomo dobili takoj, ko jih dobimo.

Če v prihodnjih dneh razmišljate o obisku gora, potem ne spreglejte naslednjih napotkov:

· Pozimi v gore nikoli ne zahajajte sami!

· Izbirajte poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, na turi pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu.

· Pri načrtovanju ture upoštevajte kratek dan, na izlet, turo ali pohod se odpravite dovolj zgodaj.

· Preverite odprtost planinskih koč (večina visokogorskih in sredogorskih koč je zaprtih).

· Že več dni pred turo spremljajte vremenske razmere in napoved za območje, kamor se odpravljate.

· Upoštevajte podatke o snežnih razmerah – o višini in stanju snežne odeje ter o stopnji nevarnosti proženja snežnih plazov.

· Po obilnem sneženju ali otoplitvah še vsaj tri dni ne zahajajte v gore zaradi povečane nevarnosti proženja snežnih plazov.

· O svojih poteh in načrtih obvestite domače.

· V gore se podajajte primerno opremljeni, opremo se naučite uporabljati.

· Preverite delovanje plazovne žolne, zamenjajte baterije in jo dosledno uporabljajte.

· Pred začetkom sezone vadite hojo z derezami, pravilno uporabo cepina in zaustavljanje s cepinom na pobočju z varnim iztekom.

