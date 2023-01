Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodelavci Triglavskega narodnega parka so na priljubljenih točkah edinega narodnega parka v Sloveniji − Tamarju, Krnici, Krmi, na Pokljuki, planini Blato, v Lepeni, na severni obali Bohinjskega jezera, Komni, v Vratih in na Soški poti − namestili števce prehodov, s katerimi bodo spremljali zimsko dogajanje v parku. V TNP zagotavljajo, da se obiskovalcem ni treba bati za zasebnost.

Števce, ki bodo spremljali frekvenco obiska, so namestili v Tamarju, Krnici, Krmi, na Pokljuki, planini Blato, v Lepeni, na severni obali Bohinjskega jezera, Komni, v Vratih in na Soški poti.

Kot so zapisali pri TNP, želijo s pomočjo števcev pridobiti podatke o tem, kaj se pozimi dogaja v prostoru na območju Triglavskega narodnega parka v povezavi z obiskom pohodnikov in turnih smučarjev.

Za zasebnost se ni treba bati

Zagotavljajo, da se obiskovalcem parka za zasebnost ni treba bati. Števci delujejo na podlagi toplotne zaznave in ne snemajo fotografij oziroma videoposnetkov, so zapisali v objavi na družbenih omrežjih. Obiskovalce prosijo, da se števcev ne dotikajo, če pa opazijo nesprejemljivo početje, pa prosijo, da na to opozorijo akterje.

