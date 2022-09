So koprski policisti sodelovali s kriminalci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Potrjujemo, da je posebni oddelek SDT prejel dve prijavi v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Policijski upravi Koper," so časniku Slovenske novice sicer brez imen potrdili na SDT.

"Potrjujemo, da je posebni oddelek SDT prejel dve prijavi v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Policijski upravi Koper," so časniku Slovenske novice sicer brez imen potrdili na SDT. Foto: STA

Na koprski policijski upravi so začeli notranjevarnostni postopek, v katerem preverjajo očitke o sumu odklonskih ravnanj policistov, ki naj bi sodelovali s kriminalci, poročajo Slovenske novice. Uvedbo postopka so za časnik potrdili na koprski policiji, o domnevnih nepravilnostih so bili obveščeni tudi na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT).