Zapeljal na teraso lokala in poškodoval goste

Včeraj je na regionalni cesti Kamnik–Ločica v občini Kamnik voznik osebnega avtomobila s cestišča zapeljal na teraso gostinskega lokala, prebilo ograjo, porušil več miz in klopi in poškodoval goste, so sporočili z Operativno-komunikacijskega centra.

Voznik je s poškodovanim vozilom pobegnil s kraja nesreče in z motornimi tekočinami onesnažil cestne odseke Kamnik–Ločica, Kamnik–Stahovica in Stahovica–Črnivec.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi poškodovanih. Tri poškodovane osebe so reševalci NMP Kamnik na kraju oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Na lokalu in opremi je nastala večja gmotna škoda.