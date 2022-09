Padel v trimetrsko globel, odpeljali so ga v bolnišnico

Kako se je krajan poškodoval in kakšne so posledice, ne poročajo.

V občini Cirkulane je krajen padel v trimetrsko globel. Posredovali so gasilci in reševalci.

V naselju Gruškovec v občini Cirkulane je v petek ob 18.18 krajan padel v globel 3 metre globoko, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na terenu so bili gasilci PGD Cirkulane, ki so reševalcem Nujne medicinske pomoči Ptuj pomagali pri stabilizaciji, dvigu in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

