Na državni praznik predsedniška palača znova odprla vrata

Ob državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, je predsednik republike Borut Pahor dopoldne odprl vrata svoje palače za obiskovalce in vabljene. V nagovoru je čestital vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu z željo, da bi dan, četudi ni dela prost, doživeto preživeli ter se spomnili Trubarja in drugih reformatorjev poroča STA.

Pobudo za praznovanje današnjega dne je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. Kot datum praznovanja dne je bil izbran 8. junij, domnevni datum Trubarjevega rojstva.

Po koncu epidemije v Predsedniški palači spet dan odprtih vrat https://t.co/IgK68AvFwx pic.twitter.com/YwXvh1iWrZ — Borut Pahor (@BorutPahor) June 8, 2020

"Jezik je ključen pri identiteti naroda"

Predsednik je v svojem govoru spomnil, da je bil Trubar utemeljitelj našega jezika, da nas je poimenoval za Slovence in da smo z njim smo dobili jezik, "tisto najbolj temeljno značilnost, identiteto vsakega naroda, zlasti nastajajočega".

Izrazil je zadovoljstvo, da se je po koncu epidemije novega koronavirusa življenje znova vrnilo v predsedniško palačo prav z današnjim praznikom. V nagovoru je izrazil željo po uspešni, lepi in varni skupni prihodnosti.

Dediščino reformacije država zapostavlja

Zbrane je nagovoril tudi dolgoletni predsednik društva KUD Primož Trubar Velike Lašče Matjaž Gruden. "Slovenska in svetovna reformacija je postavila človeka v središče sveta. Človeka kot osebo, odgovorno za svoja dejanja, človeka, ki se mora izobraževati, in človeka, ki mora razmišljati s svojo glavo. To so trije postulati, na katerih naj razvoj slovenske demokracije stoji in raste še naprej," je dejal.

Pozval je, naj bo 8. junij praznik veselja, posamezniki pa naj se ob njem spomnijo Trubarja ter pozitivnih in temeljnih vrednot slovenske reformacije.

Trubar je utemeljitelj našega jezika in nas je poimenoval za Slovence, je v svojem govoru spomnil Borut Pahor. Foto: Ana Kovač

Je pa Gruden dejal tudi, da pogreša pozitiven odnos državnih organov do dediščine reformacije. Trubarjeva dela so sicer izšla, a jih je zelo malo dostopnih v tiskani obliki, večinoma so digitalizirana, v sodobno slovenščino prevedena Trubarjeva dela pa so zelo redka, kar onemogoča njihovo širše razumevanje, je povedal.

V predsedniški pisarni Trubarjev in Prešernov kip

Spomnil je tudi, da Trubarjeva domačija še vedno nima ne muzejskega statusa in ne statusa spomenika državnega pomena, in pozval, da bi se to uredilo.

Nagovoru in krajšemu kulturnemu programu, ki so ga sooblikovali člani policijskega kvinteta, je sledil ogled predsedniške palače. Med drugim so si obiskovalci ogledali predsednikovo pisarno, ki jo krasita Trubarjev kip in podoba Franceta Prešerna.

Predsednik je dejal, da je velikana slovenske kulture postavil v svoje prostore, ker želi pokazati, "kako pomemben je jezik za naš narod".

Turizem Ljubljana organizira dve doživetji

Doslej so v predsedniški palači ob dnevih odprtih vrat našteli več kot 25 tisoč obiskovalcev. V počastitev državnega praznika je danes pred palačo med 9. in 21. uro postrojena tudi častna straža Garde Slovenske vojske.

V prestolnici se sicer praznovanju dneva Primoža Trubarja letos pridružuje Turizem Ljubljana z literarno obarvanima vodenima doživetjema Ljubljana za ljubitelje poezije in Literarne poti, poroča STA.