Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić bo kariero nadaljeval pri turškem Merkezefendi Basketu iz Denizlija, je njegov novi delodajalec sporočil na Instagramu. Triintridesetletni center je to poletje igral na evropskem prvenstvu in s slovensko izbrano vrsto nastope končal v četrtfinalu.

V Tuzli rojeni košarkar je minulo sezono igral za Budućnost, za katero je na 40 tekmah v ligi Aba v povprečju dosegel po 4,6 točke in skoka na tekmo.

Poklicno kariero je začel v Sloveniji pri Zlatorogu, pred odhodom v Gran Canario pa je igral še za ljubljansko Olimpijo.

Kasneje je nosil še drese Anadolu Efesa, Unicaje, Hapoela Jeruzalema, Crvene zvezde, Olimpie Milana, Joventuta, Bourga, Guangxija in Metropolitansa. Dres ljubljanske Olimpije je nosil še v dveh različnih obdobjih, nazadnje leta 2024.

"Omić bo s svojo fizično prisotnostjo in izkušnjami precej dodal naši ekipi pod košem. Je igralec s karakterjem, ki bo vodja tudi v garderobi. V skladu z našimi cilji smo pripeljali zelo dragoceno okrepitev," je ob tem dejal šef ekipe Evren Yenice.

Izkušeni Omić je bil kot naturalizirani košarkar del slovenske reprezentance na zadnjem evropskem prvenstvu. Na sedmih tekmah je v povprečju dosegel 7,3 točke in 7,9 skoka, s čimer je bil statistično 13. najboljši skakalec prvenstva.

Slovenija je po tretjem mestu v skupinskem delu tekmovanja v Katovicah v osmini finala premagala Italijo (84:77), nato pa za preboj v polfinale izgubila proti Nemcem (91:99), kasnejšim evropskim prvakom.

